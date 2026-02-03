Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье вернулись 30-градусные морозы - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/podmoskove-2071881267.html
В Подмосковье вернулись 30-градусные морозы
В Подмосковье вернулись 30-градусные морозы - РИА Новости, 03.02.2026
В Подмосковье вернулись 30-градусные морозы
Морозы до -30 градусов вернулись в Подмосковье в ночь на вторник, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T11:00:00+03:00
2026-02-03T11:00:00+03:00
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148525/48/1485254836_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_abcd00c8049aed57981fb4cf4ea3150f.jpg
https://ria.ru/20260203/moskva-2071880450.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148525/48/1485254836_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_f6be9ca96320832c1f3180782e8ab1e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
В Подмосковье вернулись 30-градусные морозы

В Подмосковье в ночь на вторник вернулись 30-градусные морозы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМорозы в Москве
Морозы в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Морозы в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Морозы до -30 градусов вернулись в Подмосковье в ночь на вторник, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Не обошли морозы стороной и Подмосковье, после непродолжительного перерыва в регион вернулись 30-градусные морозы. Самой холодной точкой на карте погоды региона стали Серебряные Пруды, там температура пускалась до минус 30,0 градусов. Ниже минус 29 градусов было в Ново-Иерусалиме, Мелихово, Черустях и Зарайске", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Ранее в ночь на 25 января в Черусти была зафиксирована температура минус 30,3 градуса.
Прохожие в парке Зарядье в Москв - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Ночь на пятницу в Москве может стать самой холодной с начала зимы
Вчера, 10:57
 
Московская область (Подмосковье)Михаил ЛеусПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала