В Подмосковье вернулись 30-градусные морозы
Морозы до -30 градусов вернулись в Подмосковье в ночь на вторник, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 03.02.2026
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
московская область (подмосковье)
В Подмосковье в ночь на вторник вернулись 30-градусные морозы