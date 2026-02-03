Дочь бежавшего из Маутхаузена офицера рассказала, как помогали заключенным

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Любовь Масливченко, дочь бежавшего из концлагеря Маутхаузен советского офицера Александра Михеенкова, рассказала РИА Новости, что ее отец выжил благодаря помощи неравнодушных людей.

Михеенков был одним из тех, кому удалось выжить после побега из концлагеря Маутхаузен и объявленной на беглецов охоты. Он стал автором книги "85 дней в блоке смерти", в которой он описал время в плену, подготовку к побегу из Маутхаузена и историю своего спасения. Михеенков после войны вернулся на родину, в Смоленскую область , где прожил до 88 лет.

"Один раз были они в лесу на работах, рубили что-то, и он видит, мужчина какой-то разложил сало с хлебом. Папа почувствовал запах сала и упал в обморок. Надсмотрщик подошел к нему и дал кусок сала", - рассказала Масливченко.

Позже, по ее словам, этот австриец принес Михеенкову еще еды, а затем забирал его к себе домой, где тот помог ему соорудить загон для овец. Полученную от австрийца еду Михеенков делил со своими товарищами.

"Этот человек был австрийцем католической веры. И папа говорил, если бы не он, то, возможно, выжить бы не удалось", - отметила собеседница агентства.

После побега из лагеря, по ее словам, на территории Чехии Михеенкову помогала чешская семья Швец, с которыми он после войны поддерживал дружескую переписку.

"Он же дружил потом с людьми, которые его приютили. Он общался с сыном Ярослава Швеца Вацлавом Швецом. У отца всегда были светлые воспоминания о дружественных народах. Это очень важно. Он всегда говорил, что нужно верить в людей", - сказала Масливченко.

Ранее председатель правления Фонда Александра Печерского Илья Васильев рассказал РИА Новости, что его организации удалось отыскать дочь одного из участников восстания советских военнопленных в Маутхаузене, Ее интервью об отце войдет в фильм. Как ожидается, он будет представлен в этом году в ее родном Омске