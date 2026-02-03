Рейтинг@Mail.ru
Дочь бежавшего из Маутхаузена офицера рассказала, как помогали заключенным
01:24 03.02.2026
Дочь бежавшего из Маутхаузена офицера рассказала, как помогали заключенным
Дочь бежавшего из Маутхаузена офицера рассказала, как помогали заключенным - РИА Новости, 03.02.2026
Дочь бежавшего из Маутхаузена офицера рассказала, как помогали заключенным
Любовь Масливченко, дочь бежавшего из концлагеря Маутхаузен советского офицера Александра Михеенкова, рассказала РИА Новости, что ее отец выжил благодаря помощи РИА Новости, 03.02.2026
Дочь бежавшего из Маутхаузена офицера рассказала, как помогали заключенным

РИА Новости: офицер выжил после побега из Маутхаузена благодаря австрийцам

На территории бывшего нацистского концлагеря "Маутхаузен" в Австрии
На территории бывшего нацистского концлагеря Маутхаузен в Австрии - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
На территории бывшего нацистского концлагеря "Маутхаузен" в Австрии. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Любовь Масливченко, дочь бежавшего из концлагеря Маутхаузен советского офицера Александра Михеенкова, рассказала РИА Новости, что ее отец выжил благодаря помощи неравнодушных людей.
Михеенков был одним из тех, кому удалось выжить после побега из концлагеря Маутхаузен и объявленной на беглецов охоты. Он стал автором книги "85 дней в блоке смерти", в которой он описал время в плену, подготовку к побегу из Маутхаузена и историю своего спасения. Михеенков после войны вернулся на родину, в Смоленскую область, где прожил до 88 лет.
Памятник жертвам фашизма на месте концлагеря Маутхаузен. - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Удалось установить имя еще одного бежавшего из "Маутхаузена" офицера
Вчера, 05:50
"Один раз были они в лесу на работах, рубили что-то, и он видит, мужчина какой-то разложил сало с хлебом. Папа почувствовал запах сала и упал в обморок. Надсмотрщик подошел к нему и дал кусок сала", - рассказала Масливченко.
Позже, по ее словам, этот австриец принес Михеенкову еще еды, а затем забирал его к себе домой, где тот помог ему соорудить загон для овец. Полученную от австрийца еду Михеенков делил со своими товарищами.
"Этот человек был австрийцем католической веры. И папа говорил, если бы не он, то, возможно, выжить бы не удалось", - отметила собеседница агентства.
После побега из лагеря, по ее словам, на территории Чехии Михеенкову помогала чешская семья Швец, с которыми он после войны поддерживал дружескую переписку.
"Он же дружил потом с людьми, которые его приютили. Он общался с сыном Ярослава Швеца Вацлавом Швецом. У отца всегда были светлые воспоминания о дружественных народах. Это очень важно. Он всегда говорил, что нужно верить в людей", - сказала Масливченко.
Ранее председатель правления Фонда Александра Печерского Илья Васильев рассказал РИА Новости, что его организации удалось отыскать дочь одного из участников восстания советских военнопленных в Маутхаузене, Ее интервью об отце войдет в фильм. Как ожидается, он будет представлен в этом году в ее родном Омске.
В ночь на 3 февраля 1945 года советские военнопленные организовали побег из крупнейшего концлагеря Австрии. Маутхаузен был отнесен к самой строгой, третьей категории концлагерей. Сюда отправляли "неисправимых врагов рейха". Большинство узников блока составляли советские военнопленные, попавшие туда за попытки побега и неподчинение.
Территория нацистского концентрационного лагеря Майданек после освобождения бойцами 1-ого Белорусского фронта Красной армии - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
ФСБ рассекретила архивные документы о концлагере "Майданек"
27 января, 00:30
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
