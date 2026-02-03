Рейтинг@Mail.ru
В чеках украинских ресторанов появилась плата за генератор - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:42 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/plata-2071833143.html
В чеках украинских ресторанов появилась плата за генератор
В чеках украинских ресторанов появилась плата за генератор - РИА Новости, 03.02.2026
В чеках украинских ресторанов появилась плата за генератор
Плата за генератор появилась в чеках украинских ресторанов, им грозит штраф в 30% от суммы заказа, сообщила украинская компания по автоматизации ресторанов со... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T03:42:00+03:00
2026-02-03T03:42:00+03:00
украина
одесская область
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718600_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_918eef21e8c53440a4014b7c5ce862e9.jpg
https://ria.ru/20260202/neft-2071819402.html
https://ria.ru/20260202/ukraina-2071607090.html
украина
одесская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718600_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f22944a6e1d2b0e9c25e65052f6d0a48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, одесская область, киев
Украина, Одесская область, Киев
В чеках украинских ресторанов появилась плата за генератор

В чеках украинских ресторанов появилась плата за генератор, им грозят штрафы

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Плата за генератор появилась в чеках украинских ресторанов, им грозит штраф в 30% от суммы заказа, сообщила украинская компания по автоматизации ресторанов со ссылкой на Госпродпотребслужбу.
"Учреждения общественного питания, которые добавляют к счетам отдельную плату за использование генераторов без предварительного согласования с клиентом, нарушают законодательство о защите прав потребителей и могут получить штраф в размере 30% от заказа", - сообщила украинская компания по автоматизации ресторанов.
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Украина сократила транзит российской нефти на 14 процентов
2 февраля, 23:56
Компания отмечает, что в среде рестораторов активно дискутируется вопрос о целесообразности добавления в чек оплаты за работу генератора. На фоне проблем с электроэнергией в украинских соцсетях уже встречаются фото подобных чеков. Как выяснило РИА Новости, плата за генератор составляет в среднем 50 гривен (примерно 90 рублей).
Украинская компания отмечает, что заведение должно предварительно предупреждать гостей об этих расходах, иначе ему грозит штраф, минимальный размер которого составляет 85 гривен (около 150 рублей), но может доходить до трети суммы каждого чека.
"В большинстве случаев затраты на работу генератора (топливо, электроэнергию, техническое обслуживание) являются хозяйственными затратами ресторана и логично учитывать их в цене продукции, а не прибавлять отдельно", - отмечает компания по автоматизации ресторанов.
В большинстве регионов Украины 31 января произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул в том числе Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Во всех районах украинской столицы пропала вода, также там и в Харькове встало метро.
Сотрудники ГСЧС перед палатками в одном из микрорайонов Киева - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Госбанк Украины начал предлагать кредиты на генераторы
2 февраля, 02:37
 
УкраинаОдесская областьКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала