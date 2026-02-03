Россияне рассказали, сколько готовы потратить на свои планы в 2026 году

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россияне в 2026 году чаще всего планируют сделать ремонт, начать вести здоровый образ жизни, съездить в незабываемое путешествие и заняться новым хобби, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости.

"Большинство участников опроса (43,1%) планируют сделать в течение ближайшего года ремонт. Еще 35,9% пообещали себе начать вести здоровый образ жизни, 28,8% мечтают совершить незабываемое путешествие, а 26,8% - заняться новым хобби", - говорится в исследовании, в котором предлагался множественный выбор.

Каждый пятый опрошенный намерен в текущем году начать свое дело. Еще 15,7% хотели бы купить автомобиль, а 11,1% - недвижимость. Также 10,5% опрошенных планируют создать семью, 7,8% - завести детей.

Дороже всего обойдется россиянам покупка недвижимости. Четверо из десяти, запланировавших такие траты в этом году, готовятся потратить на эти цели до 5 миллионов рублей, треть - до 10 миллионов рублей, а каждый одиннадцатый - до 20 миллионов рублей или дороже.