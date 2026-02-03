Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли новый план Запада и Украины против России
10:25 03.02.2026 (обновлено: 14:44 03.02.2026)
СМИ раскрыли новый план Запада и Украины против России
США и европейские государства согласились дать военный ответ в случае нарушения мира на Украине, пишет Financial Times. РИА Новости, 03.02.2026
в мире
украина
сша
россия
владимир путин
нато
мирный план сша по украине
в мире, украина, сша, россия, владимир путин, нато, мирный план сша по украине
СМИ раскрыли новый план Запада и Украины против России

FT: США и Европа согласовали военный ответ в случае нарушения мира на Украине

© Фото : U.S. Marine / Lance Cpl. Antonio GarciaБританские военные во время совместных учений стран НАТО Baltic Operations (Baltops) в Паланге, Литва
Британские военные во время совместных учений стран НАТО Baltic Operations (Baltops) в Паланге, Литва - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : U.S. Marine / Lance Cpl. Antonio Garcia
Британские военные во время совместных учений стран НАТО Baltic Operations (Baltops) в Паланге, Литва. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. США и европейские государства согласились дать военный ответ в случае нарушения мира на Украине, пишет Financial Times.
«
"Это предложение неоднократно обсуждалось украинскими, европейскими и американскими официальными лицами в декабре и январе; оно предполагает многоуровневый ответ на любые нарушения согласованного перемирия", — говорится в публикации.
В материале указали, что в случае продолжительного нарушения прекращения огня западные страны будут отправлять свои вооруженные силы на Украину.
В МИД заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
