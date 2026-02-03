"Азов"* оставил в Сумской области неопытных пилотов, рассказал командир

КУРСК, 3 фев - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" со смежными подразделениями группировки войск "Север" выявляют и уничтожают расчёты БПЛА, оставленные запрещенным в РФ "Азовом"* в Сумской области, для получения боевого опыта, рассказал РИА Новости командир одной из групп спецназа с позывным "Аид".

"Мы работаем на Сумском направлении. Очередной плановой ночной целью был расчёт БПЛА противника, состоящего из трех человек: инженер, техник, оператор", - сообщил "Аид".

Он пояснил, что благодаря радиоперехватам удалось выяснить, что это начинающий расчет "Азова"*, который отправили на передовую для "боевой обкатки".

"Засекли точку взлета, радиоперехватом даже позывные были известны. Соответственно туда вылетел наш гексакоптер, который сбросом ТМ (противотанковая мина – ред.) отправил расчет на тот свет", - сообщил "Аид", комментируя работу расчета группы.

"Была вторичная детонация, по радиоперехвату два человека - 200 (уничтожены – ред.) из наших оппонентов, один тяжелый - 300 (ранен – ред.)", - рассказал командир группы.

Он уточнил, что на данный участок для обучения отправляют неопытных пилотов.

"По нашей информации, здесь проходят "обкатку" пилоты 3-го корпуса "Азов"*, на этот участок периодически заводят РУБпАК (рота ударных беспилотных авиационных комплексов ВСУ – ред.), "Птиц Мадьяра" для того, чтобы они здесь набивали руку, но чаще всего без этих рук они остаются. Потому что ТМ не щадит никого. Отправляют просто на убой", - подытожил "Аид".