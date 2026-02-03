Кремль подтвердил даты нового раунда переговоров по безопасности в Абу-Даби

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил даты нового раунда переговоров рабочей группы по вопросам безопасности в Абу-Даби, заявив, что встреча пройдет завтра и продлится до четверга.
Второй раунд переговоров рабочей группы по безопасности в Абу-Даби должен был пройти 1 февраля. Однако в воскресенье СМИ сообщили, что переговоры были перенесены на несколько дней. Накануне Песков заявлял, что следующий раунд переговоров представителей РФ, США и Украины по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби состоится 4-5 февраля.
"Если вы имеете ввиду работу рабочей группы по вопросам безопасности, которая начнется завтра и продолжится до четверга, то это будет та же делегация, которая была в прошлый раз", - сказал Песков.
Двадцать третьего января в Абу-Даби прошел первый день консультаций по безопасности представителей России, США и Украины. 24 января состоялась вторая встреча. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Во главе украинской части трехсторонней рабочей группы находился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.