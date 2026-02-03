Кремль подтвердил даты нового раунда переговоров по безопасности в Абу-Даби

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил даты нового раунда переговоров рабочей группы по вопросам безопасности в Абу-Даби, заявив, что встреча пройдет завтра и продлится до четверга.

"Если вы имеете ввиду работу рабочей группы по вопросам безопасности, которая начнется завтра и продолжится до четверга, то это будет та же делегация, которая была в прошлый раз", - сказал Песков.