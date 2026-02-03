Рейтинг@Mail.ru
Кремль подтвердил даты нового раунда переговоров по безопасности в Абу-Даби - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:05 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/peskov-2071918978.html
Кремль подтвердил даты нового раунда переговоров по безопасности в Абу-Даби
Кремль подтвердил даты нового раунда переговоров по безопасности в Абу-Даби - РИА Новости, 03.02.2026
Кремль подтвердил даты нового раунда переговоров по безопасности в Абу-Даби
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил даты нового раунда переговоров рабочей группы по вопросам безопасности в Абу-Даби, заявив, что встреча... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T13:05:00+03:00
2026-02-03T13:05:00+03:00
абу-даби
россия
украина
дмитрий песков
игорь костюков (генштаб)
рустем умеров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070308324_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_471766921a685a9d7ff9eff62b8d9155.jpg
https://ria.ru/20260203/ekspert-2071854345.html
абу-даби
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070308324_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_23287817d6090460dd67c96bda6d54d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
абу-даби, россия, украина, дмитрий песков, игорь костюков (генштаб), рустем умеров
Абу-Даби, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Игорь Костюков (Генштаб), Рустем Умеров
Кремль подтвердил даты нового раунда переговоров по безопасности в Абу-Даби

Песков: следующий раунд переговоров пройдет в Абу-Даби 4-5 февраля

© REUTERS / UAE Presidential Court/Ryan CarterПереговоры России, Украиной и США в Абу-Даби
Переговоры России, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© REUTERS / UAE Presidential Court/Ryan Carter
Переговоры России, Украиной и США в Абу-Даби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил даты нового раунда переговоров рабочей группы по вопросам безопасности в Абу-Даби, заявив, что встреча пройдет завтра и продлится до четверга.
Второй раунд переговоров рабочей группы по безопасности в Абу-Даби должен был пройти 1 февраля. Однако в воскресенье СМИ сообщили, что переговоры были перенесены на несколько дней. Накануне Песков заявлял, что следующий раунд переговоров представителей РФ, США и Украины по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби состоится 4-5 февраля.
"Если вы имеете ввиду работу рабочей группы по вопросам безопасности, которая начнется завтра и продолжится до четверга, то это будет та же делегация, которая была в прошлый раз", - сказал Песков.
Двадцать третьего января в Абу-Даби прошел первый день консультаций по безопасности представителей России, США и Украины. 24 января состоялась вторая встреча. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Во главе украинской части трехсторонней рабочей группы находился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Мечеть шейха Заида в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Турецкий эксперт назвал преимущество России на переговорах в Абу-Даби
Вчера, 09:06
 
Абу-ДабиРоссияУкраинаДмитрий ПесковИгорь Костюков (Генштаб)Рустем Умеров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала