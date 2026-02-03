Рейтинг@Mail.ru
12:52 03.02.2026 (обновлено: 14:46 03.02.2026)
Песков предупредил о последствиях прекращения ДСНВ
Истечение срока действия ДСНВ негативно повлияет на стратегическую безопасность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T12:52:00+03:00
2026-02-03T14:46:00+03:00
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Истечение срока действия ДСНВ негативно повлияет на стратегическую безопасность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Буквально через несколько дней мир останется в более опасном положении в сравнении с тем, что было до сих пор. <...> Впервые Соединенные Штаты и Российская Федерация — страны, обладающие крупнейшими ядерными арсеналами, — останутся без основополагающего документа, который бы вводил контроль над этими арсеналами", — сказал он.
Район Гуомао в Пекине - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Посольство Китая ответило на слова Трампа об СНВ-3
9 января, 06:21
Инициатива, с которой Владимир Путин выступил по этому вопросу, все еще актуальна, однако США пока так и не ответили на нее.
"За оставшиеся дни наши предложения остаются на повестке дня", — подчеркнул Песков.

Ситуация вокруг ДСНВ

Москва и Вашингтон подписали Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений в 2010 году. Он предусматривал, что к февралю 2018-го арсеналы каждой страны не должны превышать 700 развернутых МБР, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов.
Здание МИД КНР в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В МИД Китая прокомментировали предложение России по ДСНВ
Вчера, 09:27
Россия полностью выполнила обязательства к контрольной дате. Штаты также заявили о достижении согласованных уровней, но сделали это, нелегитимно выведя часть учитываемого вооружения из подсчетов.
Срок действия соглашения истекает 5 февраля. Осенью Путин объявил о готовности в течение года после этой даты придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он подчеркнул, что это принесет результат, только если Соединенные Штаты ответят взаимностью.
Как писали СМИ, глава Белого дома Дональд Трамп назвал это предложение хорошей идеей.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
