Песков предупредил о последствиях прекращения ДСНВ

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Истечение срока действия ДСНВ негативно повлияет на стратегическую безопасность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Буквально через несколько дней мир останется в более опасном положении в сравнении с тем, что было до сих пор. <...> Впервые Соединенные Штаты и Российская Федерация — страны, обладающие крупнейшими ядерными арсеналами, — останутся без основополагающего документа, который бы вводил контроль над этими арсеналами", — сказал он.

Инициатива, с которой Владимир Путин выступил по этому вопросу, все еще актуальна, однако США пока так и не ответили на нее.

"За оставшиеся дни наши предложения остаются на повестке дня", — подчеркнул Песков

Ситуация вокруг ДСНВ

Москва и Вашингтон подписали Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений в 2010 году. Он предусматривал, что к февралю 2018-го арсеналы каждой страны не должны превышать 700 развернутых МБР, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов.

Россия полностью выполнила обязательства к контрольной дате. Штаты также заявили о достижении согласованных уровней, но сделали это, нелегитимно выведя часть учитываемого вооружения из подсчетов.

Срок действия соглашения истекает 5 февраля. Осенью Путин объявил о готовности в течение года после этой даты придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он подчеркнул, что это принесет результат, только если Соединенные Штаты ответят взаимностью.