Песков прокомментировал сильные морозы, наступившие в Москве
Песков прокомментировал сильные морозы, наступившие в Москве
Никаких аномальных морозов в Москве не наблюдается, просто все привыкли к теплым зимам в прошлых годах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T12:48:00+03:00
2026-02-03T12:48:00+03:00
2026-02-03T13:00:00+03:00
москва
общество
россия
дмитрий песков
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
