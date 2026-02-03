Россия отслеживает новости о закупках нефти Индией, заявил Песков

"Разумеется, мы очень внимательно отслеживаем все новости на этот счет. Разумеется, мы очень внимательно относимся к заявлениям президента Трампа: мы их тщательно фиксируем, анализируем", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.