Россия отслеживает новости о закупках нефти Индией, заявил Песков - РИА Новости, 03.02.2026
12:47 03.02.2026 (обновлено: 13:44 03.02.2026)
Россия отслеживает новости о закупках нефти Индией, заявил Песков
Россия отслеживает новости о закупках нефти Индией, заявил Песков
Россия отслеживает новости о закупках нефти Индией, заявил Песков

Песков: Россия отслеживает новости, касающиеся закупок нефти Индией

© AP Photo / Altaf QadriИндийский флаг на фоне Нью-Дели
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
Индийский флаг на фоне Нью-Дели. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия отслеживает новости, касающиеся закупок нефти Индией, анализирует заявления на этот счет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп 2 февраля сообщил, что премьер Индии Нарендра Моди якобы согласился отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США. Премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам разговора с Трампом не прокомментировал его утверждения относительно якобы отказа Нью-Дели от закупок российской нефти.
"Разумеется, мы очень внимательно отслеживаем все новости на этот счет. Разумеется, мы очень внимательно относимся к заявлениям президента Трампа: мы их тщательно фиксируем, анализируем", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Трамп объявил о торговой сделке с Индией, в рамках которой США будут взимать пониженную взаимную пошлину в 18%. Новый тариф станет самым низким среди всех стран Индийского субконтинента.
Флаги Индии - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Аналитик отреагировал на заявление Трампа о сделке с Индией
