Россия и США обладают крупнейшими ядерными арсеналами, напомнил песков

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия и США обладают крупнейшими ядерными арсеналами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Впервые Соединенные Штаты и Российская Федерация - это две страны, которые обладают крупнейшими в мире ядерными арсеналами, - останутся без основополагающего документа, который ограничивал бы и вводил контроль над этими арсеналами. ", - сказал Песков журналистам.
Срок действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает 5 февраля 2026 года. Президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.