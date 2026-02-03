Рейтинг@Mail.ru
12:45 03.02.2026 (обновлено: 13:44 03.02.2026)
Песков: Китай против включения в потенциальный договор по стратстабильности
Песков: Китай против включения в потенциальный договор по стратстабильности

Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Китай против включения в потенциальный договор по стратстабильности, как с ДСНВ между РФ и США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что наши китайские друзья против этого", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, может ли Китай быть включен в потенциальный будущий договор по стратстабильности.
Срок действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает 5 февраля 2026 года. Президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ. Однако в январе Трамп в интервью газете New York Times прокомментировал ситуацию с подходящим к концу сроком действия ДСНВ словами "истечет так истечет", но выразил надежду на заключение "более выгодного" соглашения, включающего Китай.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Песков предупредил о последствиях прекращения ДСНВ
КитайДоговор СНВ-3РоссияСША
 
 
