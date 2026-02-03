Песков: Китай против включения в потенциальный договор по стратстабильности

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Китай против включения в потенциальный договор по стратстабильности, как с ДСНВ между РФ и США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Срок действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает 5 февраля 2026 года. Президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.