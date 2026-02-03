https://ria.ru/20260203/peskov-2071911565.html
Песков: Китай против включения в потенциальный договор по стратстабильности
Песков: Китай против включения в потенциальный договор по стратстабильности
Китай против включения в потенциальный договор по стратстабильности, как с ДСНВ между РФ и США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.02.2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Песков: КНР против включения в договор по стратстабильности, подобный ДСНВ
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Китай против включения в потенциальный договор по стратстабильности, как с ДСНВ между РФ и США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что наши китайские друзья против этого", - сказал Песков
журналистам, отвечая на вопрос о том, может ли Китай
быть включен в потенциальный будущий договор по стратстабильности.
Срок действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает 5 февраля 2026 года. Президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ. Однако в январе Трамп в интервью газете New York Times прокомментировал ситуацию с подходящим к концу сроком действия ДСНВ словами "истечет так истечет", но выразил надежду на заключение "более выгодного" соглашения, включающего Китай.