© AP Photo / Virginia Mayo Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе

Европа ищет повод для расширения противостояния с Россией, заявил сенатор

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Европейские политики ищут повод для расширения противостояния с Россией, заявил РИА Новости сенатор РФ Сергей Перминов о словах генсека НАТО Марка Рютте про военных альянса на Украине после окончания украинского конфликта.

"Очевидно, что наша страна работает над решением сложного вопроса создания нового контура мировой безопасности, а бессмысленные в своем упорстве политики от Европы ищут повод для расширения пятна противостояния с Россией , находясь в иллюзии собственного "величия", создавая квазисоюзы "желающих", - сказал Перминов

Сенатор напомнил, что позиция России сформулирована МИД РФ и не терпит двоякого толкования.

"Иностранные военные легионы на территории Украины - это прямая военная интервенция, а, следовательно, и законные цели для российских военных", - констатировал политик.

Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки киевского режима, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения.

В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.