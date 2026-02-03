МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Европейские политики ищут повод для расширения противостояния с Россией, заявил РИА Новости сенатор РФ Сергей Перминов о словах генсека НАТО Марка Рютте про военных альянса на Украине после окончания украинского конфликта.
Иностранные войска появятся на Украине сразу же после заключения мирного соглашения, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в Верховной раде.
"Очевидно, что наша страна работает над решением сложного вопроса создания нового контура мировой безопасности, а бессмысленные в своем упорстве политики от Европы ищут повод для расширения пятна противостояния с Россией, находясь в иллюзии собственного "величия", создавая квазисоюзы "желающих", - сказал Перминов.
Сенатор напомнил, что позиция России сформулирована МИД РФ и не терпит двоякого толкования.
"Иностранные военные легионы на территории Украины - это прямая военная интервенция, а, следовательно, и законные цели для российских военных", - констатировал политик.
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки киевского режима, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
