Харькова, Житомира и Жители Киева Днепропетровска опять заскакали и заплясали. Поют, запускают фейерверки, жгут костры, выкрикивают кричалки. Неужто опять Майдан? Да нет, украинцы просто пытаются согреться. В Незалежной ударили морозы — примерно такие же, как в Центральной России, — а электричества в стране внезапно не оказалось.

Это же надо было такому случиться. Стоило России в одностороннем порядке прекратить ракетно-бомбовые удары по украинской энергетике, как та взяла и закончилась. Пробки вырубило по всей стране и заодно в Молдавии . Жители крупнейших городов остались без света, тепла и воды одновременно. Остановилось метро, перестал ходить общественный транспорт, закрылись заводы и фабрики, супермаркеты и офисы, рестораны и кафе, театры и спортзалы.

Удивительное совпадение, конечно. Одно из тех, что приводит на память незабвенное высказывание о том, что "Россия (и Украина как ее историческая часть, заметим мы от себя) управляется непосредственно Господом Богом".

Действительно, на Украине так долго мечтали о декоммунизации и деколонизации. На днях директор Национального музея истории Украины самолично сбивал надпись на русском языке, украшавшую здание. "Их имена бессмертны, их подвиги будут жить вечно" — было написано там о подвиге советских солдат.

Ну что ж, декоммунизация подходит к своему логическому концу. Лампочки Ильича в Незалежной погасли резко и беспощадно. Вместе с ними в десятках тысяч жилых домов перестали работать водопровод, отопление, канализация. Деколонизировались до конца, молодцы, но отчего же невеселы лица простых киевлян?

Сегодня жители Киева пытаются отапливать кухни, нагревая кирпичи на газовых плитах, ложатся спать одетыми и берут с собой в постель котов, чтобы согреться. Это полноценная гуманитарная катастрофа, которую создали вовсе не удары российских ВС, а текущее руководство Украины.

Оно наотрез отказывается идти на уступки России и двигаться к мирному соглашению. И их можно понять: по заключении договора с них спросят за все то астрономическое воровство, которым они увлекались. А ведь огромные деньги пилились, в частности, на местной энергетике.

Украинская инфраструктура не ремонтировалась десятилетиями, деньги, заложенные на это, разворовывались. Втихомолку киевские нацисты барыжили электричеством — продавали его в Молдавию, хотя его насущно не хватало своим гражданам.

Впрочем, разве они для них свои? Сейчас киевские должны были бы на ушах стоять, организовывая эвакуацию мирных жителей из замерзающих городов. Но нет, правящее сословие Украины искренне ненавидит простых украинцев и от души желает им смерти. Бедолаги должны до последнего торчать в своих домах как живой щит для ВСУ и картинка для западных СМИ.

Неслучайно сожительница бывшего министра иностранных дел Украины советует громадянам греться в морозы с помощью секс-игрушек, которыми она бойко торгует у себя в Польше . А ее любовник предлагает им почаще ходить в рестораны — чтобы поддерживать малый бизнес. То есть издеваются открыто, внаглую.

А что же кращи друзи всех украинцев — их европейские партнеры? Наверное, всполошились, забегали, помчались на помощь? Уже погнали в Киев денежные транши и поезда с генераторами?

Вы знаете, нет. По поводу бед простых украинцев Запад хранит царственное молчание. Белые господа давно заняты другими делами. У них теперь в тренде файлы Эпштейна. Все рассматривают фото британского принца на четвереньках, оно забило передовицы всех газет. Это ведь куда интереснее каких-то русских, которые на потеху всему миру объявили себя нерусскими, а теперь замерзают в своих квартирах.

Тем временем пауза в ударах по украинской энергетике не принесла России никаких проблем. Наши войска продолжили двигаться на запад. На выходных были освобождены Сухецкое и Торецкое в ДНР , а также Петровка в Запорожской области . Звучали взрывы под Харьковом и Черниговом , Днепропетровском и Павлоградом . Наносились удары по железнодорожной инфраструктуре.