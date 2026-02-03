Рейтинг@Mail.ru
Переговоры Трампа и президента Колумбии начались в Белом доме - РИА Новости, 03.02.2026
19:36 03.02.2026
Переговоры Трампа и президента Колумбии начались в Белом доме
Переговоры президента США Дональда Трампа и президента Колумбии Густаво Петро, согласно ранее опубликованному расписанию, начались в Белом доме, встреча... РИА Новости, 03.02.2026
в мире
сша
колумбия
венесуэла
дональд трамп
густаво петро
сша
колумбия
венесуэла
в мире, сша, колумбия, венесуэла, дональд трамп, густаво петро
В мире, США, Колумбия, Венесуэла, Дональд Трамп, Густаво Петро
Переговоры Трампа и президента Колумбии начались в Белом доме

Переговоры Трампа и президента Колумбии начались в Белом доме в закрытом формате

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Переговоры президента США Дональда Трампа и президента Колумбии Густаво Петро, согласно ранее опубликованному расписанию, начались в Белом доме, встреча проходит в закрытом для прессы формате.
Двусторонняя беседа в Овальном кабинете стартовала в 11.00 по местному времени (19.00 мск) и стала первой личной встречей двух лидеров. Ранее Трамп отмечал, что в последние месяцы его отношения с Петро заметно улучшились после периода взаимной критики.
Как сообщал Трамп, предваряя встречу с колумбийским коллегой, стороны намерены обсудить ряд двусторонних вопросов, включая борьбу с наркотрафиком. Американский лидер выражал надежду на продуктивные переговоры и позитивный характер встречи.
В январе после военной операции США в Венесуэле Трамп подчеркивал, что его прежние предупреждения в адрес колумбийского руководства остаются в силе. Ранее он критиковал власти Колумбии за недостаточные, по его оценке, усилия в противодействии производству и поставкам наркотиков и не исключал более жестких мер со стороны Вашингтона при отсутствии прогресса на этом направлении.
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Президент Колумбии рассказал о первом личном разговоре с Трампом
8 января, 04:36
 
