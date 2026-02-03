СМИ узнали, что произошло в Москве на фоне переговоров в Абу-Даби

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Визит президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Москву на фоне трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби послал миру четкий политический сигнал, пишет Al Khaleej.
"Визит Его Высочества шейха Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна в Москву состоялся в решающий момент и совпал с проведением в ОАЭ трехсторонних переговоров между Россией, Соединенными Штатами и Украиной. <…> Это, безусловно, стало важным этапом в развитии двусторонних отношений. <…> Визит Его Высочества шейха Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна в Москву посылает четкий политический сигнал: Объединенные Арабские Эмираты неизменно следуют принципу сдержанной дипломатии", — говорится в материале.
Как отмечает издание, встреча российского лидера Владимира Путина с президентом ОАЭ Аль Нахайяном особенно важна в нынешних условиях, "когда мир сталкивается с нарастающими кризисами".
Глава ОАЭ в четверг посетил Москву с официальным визитом. В Кремле в тот день состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби завершились 24 января. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков.
В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд переговоров представителей России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби состоится 4-5 февраля.
Зеленский решил обновить план обороны Украины
Вчера, 17:42
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>