СМИ узнали, что произошло в Москве на фоне переговоров в Абу-Даби - РИА Новости, 03.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
19:26 03.02.2026 (обновлено: 21:14 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/peregovory-2072028786.html
СМИ узнали, что произошло в Москве на фоне переговоров в Абу-Даби
СМИ узнали, что произошло в Москве на фоне переговоров в Абу-Даби - РИА Новости, 03.02.2026
СМИ узнали, что произошло в Москве на фоне переговоров в Абу-Даби
Визит президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Москву на фоне трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби послал... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T19:26:00+03:00
2026-02-03T21:14:00+03:00
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Визит президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Москву на фоне трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби послал миру четкий политический сигнал, пишет Al Khaleej.
"Визит Его Высочества шейха Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна в Москву состоялся в решающий момент и совпал с проведением в ОАЭ трехсторонних переговоров между Россией, Соединенными Штатами и Украиной. <…> Это, безусловно, стало важным этапом в развитии двусторонних отношений. <…> Визит Его Высочества шейха Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна в Москву посылает четкий политический сигнал: Объединенные Арабские Эмираты неизменно следуют принципу сдержанной дипломатии", говорится в материале.
Как отмечает издание, встреча российского лидера Владимира Путина с президентом ОАЭ Аль Нахайяном особенно важна в нынешних условиях, "когда мир сталкивается с нарастающими кризисами".
Глава ОАЭ в четверг посетил Москву с официальным визитом. В Кремле в тот день состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби завершились 24 января. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков.
В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд переговоров представителей России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби состоится 4-5 февраля.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
