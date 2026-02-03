https://ria.ru/20260203/peregovory-2071860842.html
МИД КНР назвал требование присоединиться к переговорам по оружию неразумным
МИД КНР назвал требование присоединиться к переговорам по оружию неразумным - РИА Новости, 03.02.2026
МИД КНР назвал требование присоединиться к переговорам по оружию неразумным
Требовать от Пекина присоединиться к переговорам по контролю над ядерным вооружением с РФ и США на данном этапе несправедливо и неразумно, заявил во вторник...
в мире
сша
китай
дональд трамп
сша
китай
В мире, США, Китай, Дональд Трамп
