МИД КНР назвал требование присоединиться к переговорам по оружию неразумным

ПЕКИН, 3 фев – РИА Новости. Требовать от Пекина присоединиться к переговорам по контролю над ядерным вооружением с РФ и США на данном этапе несправедливо и неразумно, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.