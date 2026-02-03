Рейтинг@Mail.ru
МИД КНР назвал требование присоединиться к переговорам по оружию неразумным - РИА Новости, 03.02.2026
09:41 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/peregovory-2071860842.html
МИД КНР назвал требование присоединиться к переговорам по оружию неразумным
2026-02-03T09:41:00+03:00
2026-02-03T09:41:00+03:00
в мире
сша
китай
дональд трамп
https://ria.ru/20260131/dsnv-2071366032.html
сша
китай
В мире, США, Китай, Дональд Трамп
МИД КНР назвал требование присоединиться к переговорам по оружию неразумным

МИД КНР назвал неразумным требование присоединиться к переговорам по разоружению

CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Флаг Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 3 фев – РИА Новости. Требовать от Пекина присоединиться к переговорам по контролю над ядерным вооружением с РФ и США на данном этапе несправедливо и неразумно, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"Требовать от Китая присоединения к переговорам по ядерному разоружению на данном этапе несправедливо и неразумно", - заявил Линь Цзянь на вопрос РИА Новости.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на чиновника американской администрации сообщила, что в Белом доме заявили о желании президента США Дональда Трампа сохранить ограничения по ядерному оружию и включить Китай в переговоры о контроле над вооружениями.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Конгрессмены предупредили Трампа об опасности истечения ДСНВ с Россией
31 января, 01:50
 
