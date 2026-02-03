Рейтинг@Mail.ru
Советник Хаменеи допустил возможность прямых переговоров Ирана с США - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:19 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/peregovory-2071828793.html
Советник Хаменеи допустил возможность прямых переговоров Ирана с США
Советник Хаменеи допустил возможность прямых переговоров Ирана с США - РИА Новости, 03.02.2026
Советник Хаменеи допустил возможность прямых переговоров Ирана с США
Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани допустил возможность прямых переговоров с США в случае достижения взаимопонимания при непрямых контактах. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T02:19:00+03:00
2026-02-03T02:19:00+03:00
в мире
иран
сша
стамбул
али шамхани
стив уиткофф
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260203/ataka-2071827171.html
https://ria.ru/20260203/iran-2071826595.html
иран
сша
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, стамбул, али шамхани, стив уиткофф, аббас аракчи
В мире, Иран, США, Стамбул, Али Шамхани, Стив Уиткофф, Аббас Аракчи
Советник Хаменеи допустил возможность прямых переговоров Ирана с США

Советник Шахмани: прямые переговоры Ирана и США возможны

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани допустил возможность прямых переговоров с США в случае достижения взаимопонимания при непрямых контактах.
"Им (прямым переговорам - ред.) должны предшествовать непрямые переговоры. Если будет достигнуто взаимопонимание и если оно появится быстро, то ситуация может перейти к прямым переговорам", - заявил Шамхани в интервью ливанскому телеканалу Al Mayadeen.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Советник Хаменеи назвал последствия атаки США на Иран
01:55
Он подчеркнул, что в таком случае переговоры будут касаться только ядерного вопроса, отметив, что подобное ограничение - это условие переговоров.
Кроме того, советник назвал два условия для диалога: во-первых, он должен проходить без атмосферы угроз и "инструментов угроз", во-вторых, обе стороны должны быть справедливо представлены за столом переговоров, они должны начаться по достижении взаимопонимания, без нелогичных и необоснованных требований.
"Если переговоры начнутся при двух упомянутых мной условиях... то, конечно, есть возможность прямых и непрямых встреч с американской стороной", - отметил Шамхани.
Спецпредставитель США Стив Уиткофф 30 января встретится с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Стамбуле, чтобы обсудить ядерную программу исламской республики на фоне сохраняющейся напряженности между странами, сообщил ранее портал Axios со ссылкой на источники.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Иран подтверждал готовность вести переговоры с США, заявил советник Хаменеи
01:46
 
В миреИранСШАСтамбулАли ШамханиСтив УиткоффАббас Аракчи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала