Советник Хаменеи допустил возможность прямых переговоров Ирана с США
Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани допустил возможность прямых переговоров с США в случае достижения взаимопонимания при непрямых контактах. РИА Новости, 03.02.2026
РИА Новости
2026
Советник Шахмани: прямые переговоры Ирана и США возможны
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани допустил возможность прямых переговоров с США в случае достижения взаимопонимания при непрямых контактах.
"Им (прямым переговорам - ред.) должны предшествовать непрямые переговоры. Если будет достигнуто взаимопонимание и если оно появится быстро, то ситуация может перейти к прямым переговорам", - заявил Шамхани
в интервью ливанскому телеканалу Al Mayadeen
.
Он подчеркнул, что в таком случае переговоры будут касаться только ядерного вопроса, отметив, что подобное ограничение - это условие переговоров.
Кроме того, советник назвал два условия для диалога: во-первых, он должен проходить без атмосферы угроз и "инструментов угроз", во-вторых, обе стороны должны быть справедливо представлены за столом переговоров, они должны начаться по достижении взаимопонимания, без нелогичных и необоснованных требований.
"Если переговоры начнутся при двух упомянутых мной условиях... то, конечно, есть возможность прямых и непрямых встреч с американской стороной", - отметил Шамхани.
Спецпредставитель США Стив Уиткофф
30 января встретится с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи
в Стамбуле
, чтобы обсудить ядерную программу исламской республики на фоне сохраняющейся напряженности между странами, сообщил ранее портал Axios со ссылкой на источники.