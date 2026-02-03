Советник Хаменеи допустил возможность прямых переговоров Ирана с США

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани допустил возможность прямых переговоров с США в случае достижения взаимопонимания при непрямых контактах.

"Им (прямым переговорам - ред.) должны предшествовать непрямые переговоры. Если будет достигнуто взаимопонимание и если оно появится быстро, то ситуация может перейти к прямым переговорам", - заявил Шамхани в интервью ливанскому телеканалу Al Mayadeen

Он подчеркнул, что в таком случае переговоры будут касаться только ядерного вопроса, отметив, что подобное ограничение - это условие переговоров.

Кроме того, советник назвал два условия для диалога: во-первых, он должен проходить без атмосферы угроз и "инструментов угроз", во-вторых, обе стороны должны быть справедливо представлены за столом переговоров, они должны начаться по достижении взаимопонимания, без нелогичных и необоснованных требований.