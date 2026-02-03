Рейтинг@Mail.ru
Родригес провела переговоры в Каракасе с представителем США
02:09 03.02.2026
Родригес провела переговоры в Каракасе с представителем США
Родригес провела переговоры в Каракасе с представителем США
Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес провела первую встречу с новым поверенным в делах посольства Соединённых Штатов Америки в Венесуэле Лаурой... РИА Новости, 03.02.2026
В мире, Венесуэла, Каракас, США
Родригес провела переговоры в Каракасе с представителем США

© REUTERS / MIRAFLORES PALACEДелси Родригес
Делси Родригес. Архивное фото
МЕХИКО, 3 фев - РИА Новости. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес провела первую встречу с новым поверенным в делах посольства Соединённых Штатов Америки в Венесуэле Лаурой Догу, сообщил министр связи и информации Мигель Анхель Перес Пирела.
"В этот понедельник 2 февраля во второй половине дня уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес встретилась с поверенной в делах США в Венесуэле Лаурой Догу. Эта встреча в Дворце Миравальес состоялась в рамках рабочей повестки между Боливарианской Республикой Венесуэла и Соединёнными Штатами Америки", - написал Перес Пирела в своем Telegram-канале.
Догу накануне прибыла в Каракас для возобновления работы посольства Соединенных Штатов в Боливарианской Республике, которое не функционирует с 2019 года. Она является карьерным дипломатом и ранее занимала посты посла США в странах Латинской Америки, в том числе в Никарагуа и Гондурасе.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Экс-аналитик ЦРУ оценил вероятность попытки США свергнуть Родригес
