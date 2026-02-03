https://ria.ru/20260203/peregovory-2071826953.html
Советник Хаменеи назвал тему возможных переговоров Ирана с США
Советник Хаменеи назвал тему возможных переговоров Ирана с США - РИА Новости, 03.02.2026
Советник Хаменеи назвал тему возможных переговоров Ирана с США
Советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани заявил, что переговоры с США могут быть только по ядерной проблеме, соглашения можно... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T01:53:00+03:00
2026-02-03T01:53:00+03:00
2026-02-03T01:53:00+03:00
в мире
иран
сша
али шамхани
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260203/uran-2071826836.html
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, али шамхани
В мире, Иран, США, Али Шамхани
Советник Хаменеи назвал тему возможных переговоров Ирана с США
Советник Шахмани: переговоры Ирана с США могут быть только по ядерной проблеме