Рейтинг@Mail.ru
"На это уйдет минимум полвека". Киев задумал новые "переговоры" - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
08:00 03.02.2026 (обновлено: 08:06 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/peregovory-2070760958.html
"На это уйдет минимум полвека". Киев задумал новые "переговоры"
"На это уйдет минимум полвека". Киев задумал новые "переговоры" - РИА Новости, 03.02.2026
"На это уйдет минимум полвека". Киев задумал новые "переговоры"
"Духовный наставник" Банковой бьет тревогу: русофобия уже не пользуется спросом, желающих бороться с "кремлевской пропагандой" все меньше. Похоже, грандиозный... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T08:00:00+03:00
2026-02-03T08:06:00+03:00
религия
аналитика - религия и мировоззрение
украина
киев
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019266466_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_642e963c72c2c9b4c174eb3ffa42eb37.jpg
https://ria.ru/20260117/agent-2068276742.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019266466_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_a54b0ecb6691e31e740c3012a21324af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика - религия и мировоззрение, украина, киев, служба безопасности украины
Религия, Аналитика - Религия и мировоззрение, Украина, Киев, Служба безопасности Украины

"На это уйдет минимум полвека". Киев задумал новые "переговоры"

© РИА Новости / Александр МаксименкоСотрудники правоохранительных органов Украины обеспечивают правопорядок у входа в Киево-Печерскую лавру
Сотрудники правоохранительных органов Украины обеспечивают правопорядок у входа в Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Александр Максименко
Сотрудники правоохранительных органов Украины обеспечивают правопорядок у входа в Киево-Печерскую лавру
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Сергей Проскурин. "Духовный наставник" Банковой бьет тревогу: русофобия уже не пользуется спросом, желающих бороться с "кремлевской пропагандой" все меньше. Похоже, грандиозный проект "незалежной православной церкви", созданной в 2018-м, дал трещину. За советом пришлось отправиться к давнему союзнику на Ближний Восток. О расколе внутри раскола — в материале РИА Новости.

Испорченные отношения

"Как можно стоять на кафедре, побуждать людей защищать Украину, а самим искать бронь <…> и еще требовать себе право выехать за границу?!" — возмущался в эфире телешоу "архиерей" раскольнической ПЦУ Климент Кущ.
Речь шла о том, что его подчиненные отказываются служить капелланами в ВСУ.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКапеллан ВСУ благословляет военнослужащих сил территориальной обороны Украины в Харькове
Капеллан ВСУ благословляет военнослужащих сил территориальной обороны Украины в Харькове - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Капеллан ВСУ благословляет военнослужащих сил территориальной обороны Украины в Харькове
"Проблема с капелланами в армии есть. Не хватает. К великому сожалению, подавляющее большинство священнослужителей не хочет идти в войска. И это меня раздражает", — признался Кущ.
Нехватка кадров — тема для украинских раскольников не новая. Так, в 2023-м, по словам анонимного источника из самой ПЦУ, власти выдали почти 500 капелланских мандатов. На фронт прибыли лишь 150.
Тогда полтавский "митрополит" Федор Бубнюк оправдывался: мол, в армии к лицам духовного чина относятся без должного уважения, а среди солдат не ведут агитбесед, чтобы число верующих росло.

"Реальные показатели"

Но это далеко не главный предмет беспокойства для ПЦУ. Любой церкви нужны приходы — храмы и прихожане. А их катастрофически не хватает.
© Фото : Союз православных журналистовАктивист ПЦУ во время захвата Александро-Невского храма УПЦ в селе Царевка Житомирской области
Активист ПЦУ во время захвата Александро-Невского храма УПЦ в селе Царевка Житомирской области - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фото : Союз православных журналистов
Активист ПЦУ во время захвата Александро-Невского храма УПЦ в селе Царевка Житомирской области
Другой поборник национальных интересов и пламенный трибун, "священник" Роман Грищук разразился гневным постом в соцсети по поводу медленного перехода общин из канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
"Реальные показатели остаются низкими", — констатировал он.
И уточнил: по данным службы Госэтнополитики (ГЭСС), за год в ПЦУ перерегистрировали порядка 200 общин. А за всю кампанию, с 2019-го по 2025-й — 1754.
Такими темпами, по мнению Грищука, "переформатирование" украинских верующих растянется еще на полвека. Никак не меньше.
© AP Photo / Efrem LukatskyСвященнослужители и верующие на "объединительном соборе" на Софийской площади в Киеве
Священнослужители и верующие на объединительном соборе на Софийской площади в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Священнослужители и верующие на "объединительном соборе" на Софийской площади в Киеве
Может, виноваты методы, которыми действуют раскольники? Так, недавно в Черкасской области сторонники ПЦУ устроили настоящий маскарад. К храму в городе Чигирин они прибыли в сопровождении полусотни человек — все в военной форме. Предводитель гордо представился капелланом, а свита — отрядом добровольцев. Доступ в церковь обеспечила болгарка — спилили замки и "заняли позицию".
И таких историй сотни. Любой переход в ПЦУ — это рейдерский захват. Раскольники при участии полиции и местных чиновников наспех проводят собрание общины, заручившись поддержкой десятков "патриотичных" молодчиков. Реальных прихожан в храме — преимущественно женщин — разгоняют дубинками.
© Фото : пресс-служба УПЦДемонтаж храма Равноапостольного князя Владимира УПЦ во Львове
Демонтаж храма равноапостольного князя Владимира УПЦ во Львове - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фото : пресс-служба УПЦ
Демонтаж храма Равноапостольного князя Владимира УПЦ во Львове

Полный карт-бланш

Киевский режим делает все для того, чтобы ПЦУ выглядела как полноценная национальная церковь с самой большой в стране паствой. Для этого всячески давят на УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием.
Два года назад нанесли самый мощный удар — приняли поправки к закону о религиозных организациях (тем самым фактически запретив каноническую УПЦ). Хотя международные правозащитные организации раскритиковали документ за юридические неточности, нардепы решили ничего в нем не менять.
На практике же двусмысленность формулировок дала зеленый свет силовикам. Согласно последнему отчету СБУ, за четыре года против священников УПЦ завели более 200 уголовных дел (78 клирикам предъявили обвинения, 40 приговорили к тюремному заключению, 27 проходят фигурантами, 19, включая митрополита Онуфрия, лишены гражданства).
© Фото : соцсетиНеизвестные лица провели в офисном помещении голосование за переход в ПЦУ от имени трех общин УПЦ
Неизвестные лица провели в офисном помещении голосование за переход в ПЦУ от имени трех общин УПЦ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фото : соцсети
Неизвестные лица провели в офисном помещении голосование за переход в ПЦУ от имени трех общин УПЦ
Наместник Святогорской лавры митрополит Арсений с 2024-го находится в Днепровском изоляторе по подозрению в "распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ". Ходатайства адвоката о смягчении условий содержания под стражей и переводе в больницу (из-за тяжелого заболевания сердца) суд оставил без внимания.
А рядовых клириков просто отправляют на фронт. УПЦ — единственная религиозная организация, не имеющая брони. Сотрудники ТЦК останавливают священников прямо на улице, вручают повестку и увозят на полигон.

Восточная мудрость

Тем не менее, по данным ГЭСС, у ПЦУ сейчас 8500 храмов, у канонической УПЦ — больше 11 200. А если судить по числу клириков, что дает более реальную статистику, то как минимум 12 тысяч.
© AP Photo / Adam PembleЕпифаний во время службы в Вербное воскресенье в Киево-Печерской лавре, 9 апреля 2023
Епифаний во время службы в Вербное воскресенье в Киево-Печерской Лавре, 9 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Adam Pemble
Епифаний во время службы в Вербное воскресенье в Киево-Печерской лавре, 9 апреля 2023
Причем у раскольников церкви в основном пустуют — их "священники" открыто об этом говорят. А верующие УПЦ на личные средства строят новые "дома Божии" вместо отнятых.
"ПЦУ изначально создавалась как политический проект. Его существование во многом зависит от того, куда направлен курс. Сейчас он начал колебаться - и мы видим, как проблемы раскольников отошли на второй план", — говорит религиовед Роман Лункин.
Кроме того, продолжает он, "большевистские" методы Епифания Думенко, лидера ПЦУ, дискредитируют Киев в контексте присоединения к ЕС. ООН, США, правозащитные организации не раз выражали озабоченность по этому поводу.
© AP Photo / Lefteris PitarakisКонстантинопольский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний во время передачи томоса об автокефалии в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 6 января 2019 года
Константинопольский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний во время передачи томоса об автокефалии в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 6 января 2019 года - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Константинопольский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний во время передачи томоса об автокефалии в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 6 января 2019 года
Немало зависит и от того, что скажет Константинополь — патрон ПЦУ, выдавший томос об автокефалии. В начале января Думенко встретился с патриархом Варфоломеем и тот недвусмысленно дал понять, что силовые методы при нынешней политической конъюнктуре не котируются. Возможно, настало время для "совместного служения" с УПЦ, указал он.
Что именно предлагает Варфоломей, не вполне ясно. В любом случае пряник патриарха, заменивший кнут, явно отравленный.
Мужчина фотографирует Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
"Опасный прецедент". Что известно о главном "агенте МИ-6 в России"
17 января, 08:00
 
РелигияАналитика - Религия и мировоззрениеУкраинаКиевСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала