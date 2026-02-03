"На это уйдет минимум полвека". Киев задумал новые "переговоры"

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Сергей Проскурин. "Духовный наставник" Банковой бьет тревогу: русофобия уже не пользуется спросом, желающих бороться с "кремлевской пропагандой" все меньше. Похоже, грандиозный проект "незалежной православной церкви", созданной в 2018-м, дал трещину. За советом пришлось отправиться к давнему союзнику на Ближний Восток. О расколе внутри раскола — в материале РИА Новости.

Испорченные отношения

"Как можно стоять на кафедре, побуждать людей защищать Украину, а самим искать бронь <…> и еще требовать себе право выехать за границу?!" — возмущался в эфире телешоу "архиерей" раскольнической ПЦУ Климент Кущ.

Речь шла о том, что его подчиненные отказываются служить капелланами в ВСУ.

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Капеллан ВСУ благословляет военнослужащих сил территориальной обороны Украины в Харькове © AP Photo / Evgeniy Maloletka Капеллан ВСУ благословляет военнослужащих сил территориальной обороны Украины в Харькове

"Проблема с капелланами в армии есть. Не хватает. К великому сожалению, подавляющее большинство священнослужителей не хочет идти в войска. И это меня раздражает", — признался Кущ.

Нехватка кадров — тема для украинских раскольников не новая. Так, в 2023-м, по словам анонимного источника из самой ПЦУ, власти выдали почти 500 капелланских мандатов. На фронт прибыли лишь 150.

Тогда полтавский "митрополит" Федор Бубнюк оправдывался: мол, в армии к лицам духовного чина относятся без должного уважения, а среди солдат не ведут агитбесед, чтобы число верующих росло.

"Реальные показатели"

Но это далеко не главный предмет беспокойства для ПЦУ. Любой церкви нужны приходы — храмы и прихожане. А их катастрофически не хватает.

© Фото : Союз православных журналистов Активист ПЦУ во время захвата Александро-Невского храма УПЦ в селе Царевка Житомирской области © Фото : Союз православных журналистов Активист ПЦУ во время захвата Александро-Невского храма УПЦ в селе Царевка Житомирской области

Другой поборник национальных интересов и пламенный трибун, "священник" Роман Грищук разразился гневным постом в соцсети по поводу медленного перехода общин из канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

"Реальные показатели остаются низкими", — констатировал он.

И уточнил: по данным службы Госэтнополитики (ГЭСС), за год в ПЦУ перерегистрировали порядка 200 общин. А за всю кампанию, с 2019-го по 2025-й — 1754.

Такими темпами, по мнению Грищука, "переформатирование" украинских верующих растянется еще на полвека. Никак не меньше.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Священнослужители и верующие на "объединительном соборе" на Софийской площади в Киеве © AP Photo / Efrem Lukatsky Священнослужители и верующие на "объединительном соборе" на Софийской площади в Киеве

Может, виноваты методы, которыми действуют раскольники? Так, недавно в Черкасской области сторонники ПЦУ устроили настоящий маскарад. К храму в городе Чигирин они прибыли в сопровождении полусотни человек — все в военной форме. Предводитель гордо представился капелланом, а свита — отрядом добровольцев. Доступ в церковь обеспечила болгарка — спилили замки и "заняли позицию".

И таких историй сотни. Любой переход в ПЦУ — это рейдерский захват. Раскольники при участии полиции и местных чиновников наспех проводят собрание общины, заручившись поддержкой десятков "патриотичных" молодчиков. Реальных прихожан в храме — преимущественно женщин — разгоняют дубинками.

© Фото : пресс-служба УПЦ Демонтаж храма Равноапостольного князя Владимира УПЦ во Львове © Фото : пресс-служба УПЦ Демонтаж храма Равноапостольного князя Владимира УПЦ во Львове

Полный карт-бланш

Киевский режим делает все для того, чтобы ПЦУ выглядела как полноценная национальная церковь с самой большой в стране паствой. Для этого всячески давят на УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием.

Два года назад нанесли самый мощный удар — приняли поправки к закону о религиозных организациях (тем самым фактически запретив каноническую УПЦ). Хотя международные правозащитные организации раскритиковали документ за юридические неточности, нардепы решили ничего в нем не менять.

На практике же двусмысленность формулировок дала зеленый свет силовикам. Согласно последнему отчету СБУ, за четыре года против священников УПЦ завели более 200 уголовных дел (78 клирикам предъявили обвинения, 40 приговорили к тюремному заключению, 27 проходят фигурантами, 19, включая митрополита Онуфрия, лишены гражданства).

© Фото : соцсети Неизвестные лица провели в офисном помещении голосование за переход в ПЦУ от имени трех общин УПЦ © Фото : соцсети Неизвестные лица провели в офисном помещении голосование за переход в ПЦУ от имени трех общин УПЦ

Наместник Святогорской лавры митрополит Арсений с 2024-го находится в Днепровском изоляторе по подозрению в "распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ". Ходатайства адвоката о смягчении условий содержания под стражей и переводе в больницу (из-за тяжелого заболевания сердца) суд оставил без внимания.

А рядовых клириков просто отправляют на фронт. УПЦ — единственная религиозная организация, не имеющая брони. Сотрудники ТЦК останавливают священников прямо на улице, вручают повестку и увозят на полигон.

Восточная мудрость

Тем не менее, по данным ГЭСС, у ПЦУ сейчас 8500 храмов, у канонической УПЦ — больше 11 200. А если судить по числу клириков, что дает более реальную статистику, то как минимум 12 тысяч.

© AP Photo / Adam Pemble Епифаний во время службы в Вербное воскресенье в Киево-Печерской лавре, 9 апреля 2023 © AP Photo / Adam Pemble Епифаний во время службы в Вербное воскресенье в Киево-Печерской лавре, 9 апреля 2023

Причем у раскольников церкви в основном пустуют — их "священники" открыто об этом говорят. А верующие УПЦ на личные средства строят новые "дома Божии" вместо отнятых.

"ПЦУ изначально создавалась как политический проект. Его существование во многом зависит от того, куда направлен курс. Сейчас он начал колебаться - и мы видим, как проблемы раскольников отошли на второй план", — говорит религиовед Роман Лункин.

Кроме того, продолжает он, "большевистские" методы Епифания Думенко, лидера ПЦУ, дискредитируют Киев в контексте присоединения к ЕС. ООН, США, правозащитные организации не раз выражали озабоченность по этому поводу.

© AP Photo / Lefteris Pitarakis Константинопольский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний во время передачи томоса об автокефалии в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 6 января 2019 года © AP Photo / Lefteris Pitarakis Константинопольский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний во время передачи томоса об автокефалии в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 6 января 2019 года

Немало зависит и от того, что скажет Константинополь — патрон ПЦУ, выдавший томос об автокефалии. В начале января Думенко встретился с патриархом Варфоломеем и тот недвусмысленно дал понять, что силовые методы при нынешней политической конъюнктуре не котируются. Возможно, настало время для "совместного служения" с УПЦ, указал он.