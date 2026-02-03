Рейтинг@Mail.ru
Названы регионы, где водители и пешеходы реже всего нарушали ПДД - РИА Новости, 03.02.2026
06:25 03.02.2026
Названы регионы, где водители и пешеходы реже всего нарушали ПДД
Названы регионы, где водители и пешеходы реже всего нарушали ПДД - РИА Новости, 03.02.2026
Названы регионы, где водители и пешеходы реже всего нарушали ПДД
Меньше всего нарушителей правил дорожного движения среди пешеходов и водителей в 2025 году зафиксировано в Калмыкии, а среди пассажиров - в Чечне, следует из... РИА Новости, 03.02.2026
общество
республика калмыкия
россия
самарское
общество, республика калмыкия, россия, самарское
Общество, Республика Калмыкия, Россия, Самарское
Названы регионы, где водители и пешеходы реже всего нарушали ПДД

РИА Новости: меньше всего правила ПДД нарушали в Калмыкии и Чечне

© РИА Новости / Максим БогодвидШеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД . Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Меньше всего нарушителей правил дорожного движения среди пешеходов и водителей в 2025 году зафиксировано в Калмыкии, а среди пассажиров - в Чечне, следует из статистических данных МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Так, за 2025 год на территории всей России зафиксировано более 12,5 миллиона нарушителей ПДД. При этом среди водителей - более 11,447 миллиона человек, среди пешеходов - более 968 тысяч и среди пассажиров - более 173 тысяч, что в пересчете на 100 тысяч человек населения РФ составляет более 7 839, 663 и 119 человек соответственно.
Как следует из статистических данных, меньше всего нарушителей среди водителей авто было зафиксировано в Калмыкии - 1724 человека на 100 тысяч населения республики, что почти в 4,5 раза меньше общероссийского уровня. Также меньше всего нарушали ПДД в Самарской и Костромской области - 3367 и 3482 человека на 100 тысяч жителей соответствующих регионов.
Среди пешеходов меньше всего нарушали правила дорожного движения в прошлом году также в Калмыкии - четыре человека на 100 тысяч населения региона, а в Карачаево-Черкессии и Ингушетии - 14 и 31 таких пешеходов также на 100 тысяч жителей. Среди пассажиров меньше всего нарушителей зафиксировано в Чечне - всего два человека за год, в Калмыкии - 18 человек, а в Карачаево-Черкессии - шесть человек.
Полиция в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Названы российские регионы с наименьшим числом пострадавших в ДТП
ОбществоРеспублика КалмыкияРоссияСамарское
 
 
