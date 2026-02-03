Названы регионы, где водители и пешеходы реже всего нарушали ПДД

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Меньше всего нарушителей правил дорожного движения среди пешеходов и водителей в 2025 году зафиксировано в Калмыкии, а среди пассажиров - в Чечне, следует из статистических данных МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.