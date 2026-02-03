Рейтинг@Mail.ru
В России за неделю выросла заболеваемость ОРВИ - РИА Новости, 03.02.2026
00:03 03.02.2026
В России за неделю выросла заболеваемость ОРВИ
В России за неделю выросла заболеваемость ОРВИ
В России за неделю выросла заболеваемость ОРВИ

Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ выросла за неделю в России на 9,6%

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Заболеваемость ОРВИ выросла в РФ на 9,6% по сравнению с прошлой неделей, а COVID-19 - на 5,8%, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"По итогам пятой недели 2026 года в России отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 9,6% по сравнению с предыдущей неделей – зарегистрировано 665 тысяч случаев. Показатель заболеваемости соответствует уровню середины октября 2025 года ... Отмечается увеличение доли риновирусов", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что по итогам пятой недели 2026 года в России зарегистрировано около 5,5 тысячи случаев COVID-19, что на 5,8% выше, чем неделей ранее.
Медицинские маски - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ
28 января, 01:38
 
