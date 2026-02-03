https://ria.ru/20260203/orvi-2071820058.html
В России за неделю выросла заболеваемость ОРВИ
В России за неделю выросла заболеваемость ОРВИ - РИА Новости, 03.02.2026
В России за неделю выросла заболеваемость ОРВИ
Заболеваемость ОРВИ выросла в РФ на 9,6% по сравнению с прошлой неделей, а COVID-19 - на 5,8%, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T00:03:00+03:00
2026-02-03T00:03:00+03:00
2026-02-03T00:03:00+03:00
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835668109_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_c9ad750d337dcc415f63456eb2104108.jpg
https://ria.ru/20260128/gripp-2070667726.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835668109_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_950a312a1a94878bf27fc4ea3542e44a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России за неделю выросла заболеваемость ОРВИ
Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ выросла за неделю в России на 9,6%
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Заболеваемость ОРВИ выросла в РФ на 9,6% по сравнению с прошлой неделей, а COVID-19 - на 5,8%, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"По итогам пятой недели 2026 года в России
отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 9,6% по сравнению с предыдущей неделей – зарегистрировано 665 тысяч случаев. Показатель заболеваемости соответствует уровню середины октября 2025 года ... Отмечается увеличение доли риновирусов", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что по итогам пятой недели 2026 года в России зарегистрировано около 5,5 тысячи случаев COVID-19, что на 5,8% выше, чем неделей ранее.