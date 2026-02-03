В России за неделю выросла заболеваемость ОРВИ

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Заболеваемость ОРВИ выросла в РФ на 9,6% по сравнению с прошлой неделей, а COVID-19 - на 5,8%, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Там уточнили, что по итогам пятой недели 2026 года в России зарегистрировано около 5,5 тысячи случаев COVID-19, что на 5,8% выше, чем неделей ранее.