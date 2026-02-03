Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области боец "Орлана" пострадал при атаке ВСУ
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:46 03.02.2026 (обновлено: 16:48 03.02.2026)
В Белгородской области боец "Орлана" пострадал при атаке ВСУ
В Белгородской области боец "Орлана" пострадал при атаке ВСУ
БЕЛГОРОД, 3 фев - РИА Новости. Мирный житель и боец "Орлана" ранены в Грайворонском и Борисовском округах Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"В результате атак со стороны ВСУ ранены мирный житель и боец подразделения "Орлан". В селе Глотово Грайворонского округа дрон нанес удар по автомобилю. Мужчина, получивший баротравму, был доставлен в Грайворонскую центральную районную больницу… В Борисовском округе в селе Зозули при выполнении служебных задач пострадал боец "Орлана", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что сослуживцы доставили его в местную больницу, где у него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение голени. После оказания помощи пострадавший будет переведён в городскую больницу №2 Белгорода, уточнил губернатор.
