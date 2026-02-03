Глава Росавиации посетил место катастрофы учебного самолета в Оренбуржье

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров посетил место катастрофы учебного самолета в Оренбуржье и заслушал доклады о взаимодействии с родственниками погибших, версиях и причинах происшествия, сообщили в ведомстве.
При крушении учебного самолета в Орске в понедельник погибло 3 человека. На борту был пилот-инструктор и курсанты Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. Транспортная прокуратура и Следственный комитет проводят проверки по факту крушения.
2 февраля, 13:36
"Место катастрофы самолета Diamond DA-40 в Оренбуржье посетил во вторник утром, 3 февраля, Дмитрий Ядров. Глава Росавиации на поисково-спасательном вертолете осмотрел район происшествия с воздуха. На земле заслушал доклады ректора СПбГУ ГА Юрия Михальчевского, специалистов центрального аппарата и Приволжского МТУ Росавиации о взаимодействии с родственниками погибших, предварительных версиях трагедии, возможных ее причинах", - говорится в сообщении.
Расследование катастрофы проводится Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) при участии специалистов Росавиации. Средства объективного контроля воздушного судна обнаружены на месте происшествия, обеспечена их сохранность для передачи комиссии МАК и проведения анализа.
"До завершения расследования какие-либо выводы о причинах катастрофы преждевременны", - отметили в Росавиации.