Глава Росавиации посетил место катастрофы учебного самолета в Оренбуржье

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров посетил место катастрофы учебного самолета в Оренбуржье и заслушал доклады о взаимодействии с родственниками погибших, версиях и причинах происшествия, сообщили в ведомстве.