Орловская область передала "УАЗ", квадроцикл и генераторы в зону СВО - РИА Новости, 03.02.2026
Надежные люди
 
17:56 03.02.2026
Орловская область передала "УАЗ", квадроцикл и генераторы в зону СВО
Орловская область передала "УАЗ", квадроцикл и генераторы в зону СВО
Надежные люди, Орловская область
Орловская область передала "УАЗ", квадроцикл и генераторы в зону СВО

Погрузка гуманитарной помощи для бойцов спецоперации от жителей Покровского района Орловской области
Погрузка гуманитарной помощи для бойцов спецоперации от жителей Покровского района Орловской области
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. "УАЗ", квадроцикл, генераторы и тележки для эвакуации раненых отправили бойцам спецоперации из Покровского района Орловской области в составе гуманитарной помощи объемом порядка 6 тонн, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Гуманитарный груз массой около шести тонн доставлен из Покровского района военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне СВО… В состав груза вошли: "УАЗ", квадроцикл, четыре бензиновых и один дизельный генератор, моторное масло, ноутбук, самоходные тележки для эвакуации раненых, строительные инструменты и материалы, зимняя одежда, средства гигиены, вода и продукты питания", – говорится в сообщении.
По данным властей, груз собран силами департамента здравоохранения Орловской области, Мценской центральной районной больницы и жителей Покровского района. Несмотря на сложные погодные условия, все заявки бойцов выполнены в полном объеме, помощь передана в восемь точек, добавляется в сообщении.
Погрузка гуманитарной посылки от жителей Орловской области для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Орловская область отправила бойцам СВО генератор, отопители и радиостанции
28 января, 15:53
 
Надежные людиОрловская область
 
 
