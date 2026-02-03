https://ria.ru/20260203/orel-2072011613.html
Орловская область передала "УАЗ", квадроцикл и генераторы в зону СВО
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. "УАЗ", квадроцикл, генераторы и тележки для эвакуации раненых отправили бойцам спецоперации из Покровского района Орловской области в составе гуманитарной помощи объемом порядка 6 тонн, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Гуманитарный груз массой около шести тонн доставлен из Покровского района военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне СВО… В состав груза вошли: "УАЗ", квадроцикл, четыре бензиновых и один дизельный генератор, моторное масло, ноутбук, самоходные тележки для эвакуации раненых, строительные инструменты и материалы, зимняя одежда, средства гигиены, вода и продукты питания", – говорится в сообщении.
По данным властей, груз собран силами департамента здравоохранения Орловской области, Мценской центральной районной больницы и жителей Покровского района. Несмотря на сложные погодные условия, все заявки бойцов выполнены в полном объеме, помощь передана в восемь точек, добавляется в сообщении.