Орловская область передала "УАЗ", квадроцикл и генераторы в зону СВО

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. "УАЗ", квадроцикл, генераторы и тележки для эвакуации раненых отправили бойцам спецоперации из Покровского района Орловской области в составе гуманитарной помощи объемом порядка 6 тонн, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Гуманитарный груз массой около шести тонн доставлен из Покровского района военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне СВО… В состав груза вошли: "УАЗ", квадроцикл, четыре бензиновых и один дизельный генератор, моторное масло, ноутбук, самоходные тележки для эвакуации раненых, строительные инструменты и материалы, зимняя одежда, средства гигиены, вода и продукты питания", – говорится в сообщении.