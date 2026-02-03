https://ria.ru/20260203/opros-2072017514.html
Опрос показал отношение немцев к созданию ядерного оружия
Почти 70% немцев выступают против того, чтобы Германия создавала собственное ядерное оружие, следует из опроса института Forsa для телеканалов RTL и ntv. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T18:23:00+03:00
Forsa: 70% немцев выступают против создания ядерного оружия