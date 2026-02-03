Туристов из России предупредили об опасности вьетнамских сколопендр и медуз

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Отдыхающим на пляжах Вьетнама российским туристам следует помнить об опасности медуз, ядовитых змей и некоторых местных насекомых, включая азиатских шершней, сколопендр и жуков-томкатов, а в случае контакта принимать меры защиты, сообщили РИА Новости в посольстве России в Ханое.

"Для российских туристов, выбирающих пляжный отдых, опасность могут представлять медузы, прикосновение к которым вызывает химический ожог. В жаркий сезон в городах и курортных встречаются змеи, в том числе ядовитые. Предельно аккуратными следует быть с отдельными видами насекомых, включая азиатских шершней, сколопендр, жуков-томкатов. Контакт с ними чреват болезненными ожогами кожных покровов или отравлением токсичными веществами. Следует помнить, что местные комары могут быть переносчиками тропической лихорадки Денге и малярии", - заявили в дипмиссии.

Говоря о рекомендациях для российских туристов, дипломаты посоветовали использовать качественные репелленты, спреи и натуральные средства с эфирными маслами, при этом отметили, что на большую часть насекомых действуют только местные препараты. Также в посольстве посоветовали во время сна пользоваться москитной сеткой, носить одежду неярких цветов с длинными рукавами и брюки, а для посещения выбирать обдуваемые ветром места.

Как подчеркнули в диппредставительстве, в случае укуса насекомого нужно оказать первую помощь пострадавшему и при необходимости обратиться к врачу.

"Если, находясь в воде, почувствовали жжение и заметили медузу, промойте пораженное место уксусным раствором, а не пресной водой. В случае получения укуса сколопендры или ожога от томката необходимо промыть поврежденное место мыльным раствором, наложить стерильную повязку с антибактериальной мазью или обработать антисептиком. Допустим, ледяной компресс. При атаке шершня необходимо удалить яд из раны. Место укуса обеззаразить, принять противоаллергическое средство", - подчеркнули дипломаты.

Они уточнили, что в посольство не поступало обращений россиян в связи с укусами насекомых. Однако дипломаты напомнили о важности оформления расширенной медицинской страховкой перед туристической поездкой.