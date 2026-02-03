Рейтинг@Mail.ru
Туристов из России предупредили об опасности вьетнамских сколопендр и медуз - РИА Новости, 03.02.2026
Туризм
 
06:20 03.02.2026
Туристов из России предупредили об опасности вьетнамских сколопендр и медуз
Туристов из России предупредили об опасности вьетнамских сколопендр и медуз - РИА Новости, 03.02.2026
Туристов из России предупредили об опасности вьетнамских сколопендр и медуз
Отдыхающим на пляжах Вьетнама российским туристам следует помнить об опасности медуз, ядовитых змей и некоторых местных насекомых, включая азиатских шершней,... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T06:20:00+03:00
2026-02-03T06:20:00+03:00
туризм
вьетнам
россия
ханой
российский союз туриндустрии (рст)
вьетнам
россия
ханой
Новости
вьетнам, россия, ханой, российский союз туриндустрии (рст)
Туризм, Вьетнам, Россия, Ханой, Российский союз туриндустрии (РСТ)
Туристов из России предупредили об опасности вьетнамских сколопендр и медуз

РИА Новости: туристы из РФ должны помнить об опасности вьетнамских сколопендр

© iStock.com / Dong Nhat HuyВид на город Вунгтау
Вид на город Вунгтау - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© iStock.com / Dong Nhat Huy
Вид на город Вунгтау. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Отдыхающим на пляжах Вьетнама российским туристам следует помнить об опасности медуз, ядовитых змей и некоторых местных насекомых, включая азиатских шершней, сколопендр и жуков-томкатов, а в случае контакта принимать меры защиты, сообщили РИА Новости в посольстве России в Ханое.
"Для российских туристов, выбирающих пляжный отдых, опасность могут представлять медузы, прикосновение к которым вызывает химический ожог. В жаркий сезон в городах и курортных встречаются змеи, в том числе ядовитые. Предельно аккуратными следует быть с отдельными видами насекомых, включая азиатских шершней, сколопендр, жуков-томкатов. Контакт с ними чреват болезненными ожогами кожных покровов или отравлением токсичными веществами. Следует помнить, что местные комары могут быть переносчиками тропической лихорадки Денге и малярии", - заявили в дипмиссии.
Индийская летучая лисица - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Туроператоры дали рекомендации туристам в связи с вирусом Нипах в Индии
25 января, 19:25
Говоря о рекомендациях для российских туристов, дипломаты посоветовали использовать качественные репелленты, спреи и натуральные средства с эфирными маслами, при этом отметили, что на большую часть насекомых действуют только местные препараты. Также в посольстве посоветовали во время сна пользоваться москитной сеткой, носить одежду неярких цветов с длинными рукавами и брюки, а для посещения выбирать обдуваемые ветром места.
Как подчеркнули в диппредставительстве, в случае укуса насекомого нужно оказать первую помощь пострадавшему и при необходимости обратиться к врачу.
"Если, находясь в воде, почувствовали жжение и заметили медузу, промойте пораженное место уксусным раствором, а не пресной водой. В случае получения укуса сколопендры или ожога от томката необходимо промыть поврежденное место мыльным раствором, наложить стерильную повязку с антибактериальной мазью или обработать антисептиком. Допустим, ледяной компресс. При атаке шершня необходимо удалить яд из раны. Место укуса обеззаразить, принять противоаллергическое средство", - подчеркнули дипломаты.
Они уточнили, что в посольство не поступало обращений россиян в связи с укусами насекомых. Однако дипломаты напомнили о важности оформления расширенной медицинской страховкой перед туристической поездкой.
Ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что на прошедших новогодних праздниках Вьетнам вошел в пятерку наиболее популярных зарубежных направлений среди россиян, при этом некоторые туроператоры отметили его лидерство. В настоящее время российские туристы могут въехать во Вьетнам без виз на 45 дней.
Мужчина с картой Мир от Сбербанка у банкомата в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Мир" за границей: в каких странах туристы могут платить российской картой
20 января, 06:07
 
ТуризмВьетнамРоссияХанойРоссийский союз туриндустрии (РСТ)
 
 
