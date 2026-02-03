https://ria.ru/20260203/oon-2072048456.html
Небензя встретился с Гутеррешем
Небензя встретился с Гутеррешем - РИА Новости, 03.02.2026
Небензя встретился с Гутеррешем
Постпред РФ при ООН Василий Небензя встретился с генсеком Всемирной Организации Антониу Гутеррешем и выразил ему серьезную озабоченность в связи с... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T21:43:00+03:00
2026-02-03T21:43:00+03:00
2026-02-03T22:12:00+03:00
донбасс
специальная военная операция на украине
россия
василий небензя
оон
антониу гутерреш
мирный план сша по украине
республика крым
донбасс
россия
республика крым
Новости
ru-RU
Небензя встретился с Гутеррешем
Небензя встретился с Гутеррешем и выразил озабоченность из-за слов по Донбассу
ООН, 3 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя встретился с генсеком Всемирной Организации Антониу Гутеррешем и выразил ему серьезную озабоченность в связи с высказываниями того по Крыму и Донбассу, сообщили в российском постпредстве.
Гутерреш ранее заявлял, что принцип самоопределения народов неприменим к Крыму
и Донбассу
. При этом ранее официальный представитель Генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик
заявлял о признании ООН права народа Гренландии
на самоопределение.
"С российской стороны выражена серьёзная озабоченность в связи с недавними высказываниями генерального секретаря, содержащими выборочное толкование Устава ООН в части соотношения принципов самоопределения народов и территориальной целостности государств", – говорится в сообщении постпредства РФ
.
Там же отметили, что на встрече Небензи с Гутеррешем было подчеркнуто, что "ни Генсекретарь, ни сотрудники его Секретариата не имеют права давать собственную трактовку принципов и норм международного права, тем более избирательную".
Избирательное отношение к положениям Устава ООН в российской миссии сочли абсолютно неприемлемым.
"Генеральному секретарю прямо указано на необходимость строгого и непредвзятого соблюдения положений Устава ООН во всей их полноте, совокупности и неразрывной взаимосвязи", – констатировали в постпредстве, отметив, что такие заявления противоречат принципу беспристрастности.
Встреча состоялась 3 февраля по инициативе российской стороны.