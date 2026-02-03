Небензя встретился с Гутеррешем

ООН, 3 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя встретился с генсеком Всемирной Организации Антониу Гутеррешем и выразил ему серьезную озабоченность в связи с высказываниями того по Крыму и Донбассу, сообщили в российском постпредстве.

"С российской стороны выражена серьёзная озабоченность в связи с недавними высказываниями генерального секретаря, содержащими выборочное толкование Устава ООН в части соотношения принципов самоопределения народов и территориальной целостности государств", – говорится в сообщении постпредства РФ

Там же отметили, что на встрече Небензи с Гутеррешем было подчеркнуто, что "ни Генсекретарь, ни сотрудники его Секретариата не имеют права давать собственную трактовку принципов и норм международного права, тем более избирательную".

Избирательное отношение к положениям Устава ООН в российской миссии сочли абсолютно неприемлемым.

"Генеральному секретарю прямо указано на необходимость строгого и непредвзятого соблюдения положений Устава ООН во всей их полноте, совокупности и неразрывной взаимосвязи", – констатировали в постпредстве, отметив, что такие заявления противоречат принципу беспристрастности.