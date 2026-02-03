Рейтинг@Mail.ru
Небензя встретился с Гутеррешем - РИА Новости, 03.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
21:43 03.02.2026 (обновлено: 22:12 03.02.2026)
Небензя встретился с Гутеррешем
Постпред РФ при ООН Василий Небензя встретился с генсеком Всемирной Организации Антониу Гутеррешем и выразил ему серьезную озабоченность в связи с... РИА Новости, 03.02.2026
Небензя встретился с Гутеррешем и выразил озабоченность из-за слов по Донбассу

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 3 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя встретился с генсеком Всемирной Организации Антониу Гутеррешем и выразил ему серьезную озабоченность в связи с высказываниями того по Крыму и Донбассу, сообщили в российском постпредстве.
Гутерреш ранее заявлял, что принцип самоопределения народов неприменим к Крыму и Донбассу. При этом ранее официальный представитель Генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик заявлял о признании ООН права народа Гренландии на самоопределение.
"С российской стороны выражена серьёзная озабоченность в связи с недавними высказываниями генерального секретаря, содержащими выборочное толкование Устава ООН в части соотношения принципов самоопределения народов и территориальной целостности государств", – говорится в сообщении постпредства РФ.
Там же отметили, что на встрече Небензи с Гутеррешем было подчеркнуто, что "ни Генсекретарь, ни сотрудники его Секретариата не имеют права давать собственную трактовку принципов и норм международного права, тем более избирательную".
Избирательное отношение к положениям Устава ООН в российской миссии сочли абсолютно неприемлемым.
"Генеральному секретарю прямо указано на необходимость строгого и непредвзятого соблюдения положений Устава ООН во всей их полноте, совокупности и неразрывной взаимосвязи", – констатировали в постпредстве, отметив, что такие заявления противоречат принципу беспристрастности.
Встреча состоялась 3 февраля по инициативе российской стороны.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Трамп раскритиковал ООН за низкое вовлечение в урегулирование на Украине
Вчера, 00:58
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассРоссияВасилий НебензяООНАнтониу ГутеррешМирный план США по УкраинеРеспублика КрымВ мире
 
 
