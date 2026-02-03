https://ria.ru/20260203/onkolog-2071999830.html
Онколог назвал возможные причины развития рака у женщин
Онколог назвал возможные причины развития рака у женщин - РИА Новости, 03.02.2026
Онколог назвал возможные причины развития рака у женщин
Повышенная масса тела у женщин может стать причиной развития рака эндометрия и молочной железы, заявил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей... РИА Новости, 03.02.2026
Онколог назвал возможные причины развития рака у женщин
Онколог Каприн: повышенная масса тела может стать причиной рака молочной железы