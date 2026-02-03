Рейтинг@Mail.ru
Онколог назвал возможные причины развития рака у женщин - РИА Новости, 03.02.2026
17:12 03.02.2026
Онколог назвал возможные причины развития рака у женщин
Онколог назвал возможные причины развития рака у женщин
Онколог назвал возможные причины развития рака у женщин
Повышенная масса тела у женщин может стать причиной развития рака эндометрия и молочной железы, заявил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей... РИА Новости, 03.02.2026
здоровье - общество, россия, андрей каприн, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), рак груди
Здоровье - Общество, Россия, Андрей Каприн, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Рак груди
Онколог назвал возможные причины развития рака у женщин

Онколог Каприн: повышенная масса тела может стать причиной рака молочной железы

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкЛаборант настраивает цифровой маммограф
Лаборант настраивает цифровой маммограф - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Лаборант настраивает цифровой маммограф. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Повышенная масса тела у женщин может стать причиной развития рака эндометрия и молочной железы, заявил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
«
"Сейчас мы уже поняли, что повышенная масса тела приводит, в том числе, к развитию онкологических заболеваний и молочной железы, и раку эндометрия. Сейчас эти вопросы уже исследованы, что у женщин с повышенной массой тела риск (возникновения онкологических заболеваний - ред.) выше", - сказал Каприн журналистам в ходе гражданского диалога: "Формирование онконастороженности и противостояние онкологической угрозе в Российской Федерации".
Он уточнил, что причинами возникновения онкологии могут стать курение, в том числе электронных сигарет и вейпов, злоупотребление алкоголем, переедание, малоподвижный образ жизни и ожирение.
Сотрудница цифровой лаборатории диагностики рака - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Онколог назвал факторы риска развития рака
31 июля 2025, 02:40
 
