Онколог назвал возможные причины развития рака у женщин

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Повышенная масса тела у женщин может стать причиной развития рака эндометрия и молочной железы, заявил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

Он уточнил, что причинами возникновения онкологии могут стать курение, в том числе электронных сигарет и вейпов, злоупотребление алкоголем, переедание, малоподвижный образ жизни и ожирение.