Во Франции полиция пришла с обысками в офисы X
Во Франции полиция пришла с обысками в офисы X - РИА Новости, 03.02.2026
Во Франции полиция пришла с обысками в офисы X
Прокуратура Парижа проводит обыски во французских офисах социальной сети Х, сообщило надзорное ведомство. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T12:38:00+03:00
2026-02-03T12:38:00+03:00
2026-02-03T16:35:00+03:00
в мире
париж
франция
европол
париж
франция
в мире, париж, франция, европол
В мире, Париж, Франция, Европол
Во Франции полиция пришла с обысками в офисы X
В офисы X в Париже пришли с обысками в рамках начатого в 2025 году расследования
ПАРИЖ, 3 фев — РИА Новости.
Прокуратура Парижа проводит обыски во французских офисах социальной сети Х, сообщило надзорное ведомство
.
"Во французских офисах компании Х проводится обыск, организованный отделом по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа
совместно с CyberGEND
и Европолом
", — говорится в публикации.
Владельца Х Илона Маска и бывшего гендиректора Линду Яккарино пригласили для дачи показаний. Добровольные допросы состоятся 20 апреля.
В прокуратуре уточнили, что обыски проводятся в рамках расследования, начатого в январе 2025 года. Поводом для него стали жалобы от депутата парламента и высокопоставленного сотрудника одного из французских госучреждений. Они обвиняли соцсеть в использовании алгоритма для иностранного вмешательства.
В июле дело передали в главное управление Национальной жандармерии. Сообщалось, что расследование касается вмешательства организованной преступной группировки в работу автоматизированной системы обработки данных и мошеннического извлечения этих данных.