Во Франции полиция пришла с обысками в офисы X

В прокуратуре уточнили, что обыски проводятся в рамках расследования, начатого в январе 2025 года. Поводом для него стали жалобы от депутата парламента и высокопоставленного сотрудника одного из французских госучреждений. Они обвиняли соцсеть в использовании алгоритма для иностранного вмешательства.