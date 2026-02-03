Посол России сообщил о продвижении идеи объединения Румынии и Молдавии

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Тезис о "закономерности" и "оправданности" объединения Румынии и Молдавии внедряется в общественное сознание в обеих странах, считает посол РФ в Румынии Владимир Липаев.
"В общественное сознание в обеих странах внедряется мысль, что румыны и молдаване единый, но разделенный народ (как немцы времен ФРГ и ГДР). Думаю, не надо пояснять, кто, по мнению Бухареста, их разделил. А коли так, то их воссоединение в составе Великой Румынии — процесс якобы закономерный и оправданный. Однако исторические реалии выглядят иначе", - заявил посол газете "Известия".
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.