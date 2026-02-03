Рейтинг@Mail.ru
Посол России сообщил о продвижении идеи объединения Румынии и Молдавии - РИА Новости, 03.02.2026
01:26 03.02.2026
Посол России сообщил о продвижении идеи объединения Румынии и Молдавии
Посол России сообщил о продвижении идеи объединения Румынии и Молдавии - РИА Новости, 03.02.2026
Посол России сообщил о продвижении идеи объединения Румынии и Молдавии
Тезис о "закономерности" и "оправданности" объединения Румынии и Молдавии внедряется в общественное сознание в обеих странах, считает посол РФ в Румынии... РИА Новости, 03.02.2026
в мире
молдавия
румыния
россия
майя санду
молдавия
румыния
россия
в мире, молдавия, румыния, россия, майя санду
В мире, Молдавия, Румыния, Россия, Майя Санду
Посол России сообщил о продвижении идеи объединения Румынии и Молдавии

Посол Липаев: тезисы объединения Румынии и Молдавии активно продвигаются

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Тезис о "закономерности" и "оправданности" объединения Румынии и Молдавии внедряется в общественное сознание в обеих странах, считает посол РФ в Румынии Владимир Липаев.
"В общественное сознание в обеих странах внедряется мысль, что румыны и молдаване единый, но разделенный народ (как немцы времен ФРГ и ГДР). Думаю, не надо пояснять, кто, по мнению Бухареста, их разделил. А коли так, то их воссоединение в составе Великой Румынии — процесс якобы закономерный и оправданный. Однако исторические реалии выглядят иначе", - заявил посол газете "Известия".
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Додон: Соцпартия Молдавии предложит выдвинуть вотум недоверия премьеру
Вчера, 16:35
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Власти Молдавии хотят подчинить себе систему юстиции, заявил экс-премьер
Вчера, 12:08
 
В миреМолдавияРумынияРоссияМайя Санду
 
 
