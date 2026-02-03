Рейтинг@Mail.ru
Новак оценил рост зарплат в России в 2025 году - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:14 03.02.2026 (обновлено: 11:41 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/novak-2071883378.html
Новак оценил рост зарплат в России в 2025 году
Новак оценил рост зарплат в России в 2025 году - РИА Новости, 03.02.2026
Новак оценил рост зарплат в России в 2025 году
Реальные зарплаты, по предварительной оценке, выросли в среднем в России за прошедший год, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T11:14:00+03:00
2026-02-03T11:41:00+03:00
экономика
россия
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023969152_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_abed119e9df408b5b9317aa0f7a98df5.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023969152_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_dc92f0703a059bd46734cb9244bd6970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Новак оценил рост зарплат в России в 2025 году

Новак: реальные зарплаты в России в 2025 г выросли на 4,5%

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлександр Новак на ПМЭФ-2025
Александр Новак на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Александр Новак на ПМЭФ-2025. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Реальные зарплаты, по предварительной оценке, выросли в среднем в России за прошедший год, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Наблюдаем, что продолжился высокий рост заработных плат. Номинальная зарплата, по предварительной оценке, увеличилась на 13,6%, реальная выросла за минусом инфляции на 4,5%", - сказал Новак, выступая в Совете Федерации.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2024 году составила 89 069 рублей. Это рост на 19% в номинальном выражении год к году и на 9,7% - в реальном.
 
ЭкономикаРоссияАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала