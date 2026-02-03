Новак оценил рост зарплат в России в 2025 году

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Реальные зарплаты, по предварительной оценке, выросли в среднем в России за прошедший год, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Наблюдаем, что продолжился высокий рост заработных плат. Номинальная зарплата, по предварительной оценке, увеличилась на 13,6%, реальная выросла за минусом инфляции на 4,5%", - сказал Новак, выступая в Совете Федерации.