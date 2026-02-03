https://ria.ru/20260203/novak-2071883378.html
Новак оценил рост зарплат в России в 2025 году
Новак оценил рост зарплат в России в 2025 году - РИА Новости, 03.02.2026
Новак оценил рост зарплат в России в 2025 году
Реальные зарплаты, по предварительной оценке, выросли в среднем в России за прошедший год, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
россия
Новак оценил рост зарплат в России в 2025 году
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Реальные зарплаты, по предварительной оценке, выросли в среднем в России за прошедший год, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Наблюдаем, что продолжился высокий рост заработных плат. Номинальная зарплата, по предварительной оценке, увеличилась на 13,6%, реальная выросла за минусом инфляции на 4,5%", - сказал Новак, выступая в Совете Федерации.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2024 году составила 89 069 рублей. Это рост на 19% в номинальном выражении год к году и на 9,7% - в реальном.