https://ria.ru/20260203/norvegiya-2071825436.html
СМИ: сына норвежской кронпринцессы заключили под стражу
СМИ: сына норвежской кронпринцессы заключили под стражу - РИА Новости, 03.02.2026
СМИ: сына норвежской кронпринцессы заключили под стражу
Окружной суд Осло приговорил старшего сына кронпринцессы Норвегии Мариуса Борга Хёйби к предварительному заключению под стражей сроком на четыре недели, до 2... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T01:32:00+03:00
2026-02-03T01:32:00+03:00
2026-02-03T01:33:00+03:00
происшествия
осло
норвегия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947586233_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_36b64abf76c5f01da4869d4ff015aaeb.jpg
https://ria.ru/20260201/epshteyn-2071553042.html
https://ria.ru/20260202/epshteyn-2071683386.html
осло
норвегия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947586233_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_1ddcd7136b08d7b95c3e9325c7719eef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, осло, норвегия
Происшествия, Осло, Норвегия
СМИ: сына норвежской кронпринцессы заключили под стражу
Dagbladet: сына норвежской кронпринцессы заключили под стражу до 2 марта
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости.
Окружной суд Осло приговорил старшего сына кронпринцессы Норвегии Мариуса Борга Хёйби к предварительному заключению под стражей сроком на четыре недели, до 2 марта, на фоне задержания по новым обвинениям и суда по его делу, ожидаемого 3 февраля, сообщает газета Dagbladet
.
В понедельник газета VG сообщила, что Хёйби вновь был задержан по нескольким новым обвинениям, в числе которых причинение телесных повреждений и угрозы ножом.
"Окружной суд Осло
постановил, что старший сын кронпринцессы будет находиться под стражей четыре недели - до 2 марта", - говорится в материале издания.
По словам адвоката Хёйби, постановление суда было принято к сведению, изучается возможность обжалования.
Как сообщает газета, новые обвинения в адрес Хёйби связаны с женщиной, в отношении которой ему уже предъявлено несколько обвинений, в том числе в насилии.
В августе 2025 года телерадиокомпания NRK сообщила, что прокуратура Осло предъявила сыну норвежской кронпринцессы обвинения по 32 пунктам, в которые входят четыре изнасилования. По всем обвинениям ему может грозить до 16 лет тюрьмы. Суд по делу начнется в окружном суде Осло 3 февраля.
В августе 2024 года Хёйби, обвиненный в нанесении телесных повреждений и порче имущества, признал свою вину и заявил, что сделал это в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В октябре ему были предъявлены обвинения в жестоком обращении с двумя бывшими девушками, а также в написании сообщения с угрозой в адрес неназванного мужчины. В ноябре Хёйби был задержан по подозрению в изнасиловании.