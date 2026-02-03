В Нижнем Новгороде задержали обвиняемых в подготовке убийства блогерши

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев - РИА Новости. Нижегородские полицейские задержали двух женщин и мужчину, обвиняемых в подготовке заказного убийства местной блогерши, критиковавшей салоны красоты, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Предварительно установлено, что предпринимательница решила расправиться с местной женщиной-блогером, которая создавала критический контент о салонах красоты. При пособничестве своей знакомой злоумышленница нашла киллера, передала ему необходимые сведения и деньги для исполнения заказа. Информация о планируемом преступлении поступила к полицейским, которые во взаимодействии со следователями и сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемых", - написала Волк в своем канале на платформе Max.
На сайте Следственного комитета России сообщается, что одна из женщин обвиняется в пособничестве в покушении на убийство (п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), а другая женщина и мужчина – в покушении на убийство по найму (п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ).
"По версии следствия, в ноябре 2025 года обвиняемая, испытывая личную неприязнь к жительнице региона, которая неоднократно посещала принадлежащий ей салон красоты, решила организовать ее убийство при пособничестве своей знакомой, которая, в свою очередь, наняла для совершения убийства 25-летнего жителя Нижнего Новгорода. Мужчине были переданы сведения о потерпевшей и месте её нахождения, а также деньги в счет оплаты за убийство", - говорится в сообщении.
Отмечается, что устранить блогершу обвиняемые не смогли, поскольку преступление было предотвращено сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.
"Судом в отношении женщин избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, мужчина заключен под стражу", - подчеркивается в сообщении СК.