В Нижнем Новгороде задержали обвиняемых в подготовке убийства блогерши
13:59 03.02.2026
В Нижнем Новгороде задержали обвиняемых в подготовке убийства блогерши
В Нижнем Новгороде задержали обвиняемых в подготовке убийства блогерши - РИА Новости, 03.02.2026
В Нижнем Новгороде задержали обвиняемых в подготовке убийства блогерши
Нижегородские полицейские задержали двух женщин и мужчину, обвиняемых в подготовке заказного убийства местной блогерши, критиковавшей салоны красоты, сообщила... РИА Новости, 03.02.2026
происшествия
россия
нижний новгород
ирина волк
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
нижний новгород
происшествия, россия, нижний новгород, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижнем Новгороде задержали обвиняемых в подготовке убийства блогерши

В Нижнем Новгороде задержали 3 подозреваемых в заказном убийстве блогерши

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев - РИА Новости. Нижегородские полицейские задержали двух женщин и мужчину, обвиняемых в подготовке заказного убийства местной блогерши, критиковавшей салоны красоты, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Предварительно установлено, что предпринимательница решила расправиться с местной женщиной-блогером, которая создавала критический контент о салонах красоты. При пособничестве своей знакомой злоумышленница нашла киллера, передала ему необходимые сведения и деньги для исполнения заказа. Информация о планируемом преступлении поступила к полицейским, которые во взаимодействии со следователями и сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемых", - написала Волк в своем канале на платформе Max.
На сайте Следственного комитета России сообщается, что одна из женщин обвиняется в пособничестве в покушении на убийство (п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), а другая женщина и мужчина – в покушении на убийство по найму (п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ).
"По версии следствия, в ноябре 2025 года обвиняемая, испытывая личную неприязнь к жительнице региона, которая неоднократно посещала принадлежащий ей салон красоты, решила организовать ее убийство при пособничестве своей знакомой, которая, в свою очередь, наняла для совершения убийства 25-летнего жителя Нижнего Новгорода. Мужчине были переданы сведения о потерпевшей и месте её нахождения, а также деньги в счет оплаты за убийство", - говорится в сообщении.
Отмечается, что устранить блогершу обвиняемые не смогли, поскольку преступление было предотвращено сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.
"Судом в отношении женщин избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, мужчина заключен под стражу", - подчеркивается в сообщении СК.
ПроисшествияРоссияНижний НовгородИрина ВолкФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
