Нидерланды задержали капитана судна за сокрытие груза из России

"Капитан в порту Схевенинген пытался скрыть тот факт, что он забрал груз из России", - пишет портал.

Сам он объяснил это тем, что боялся неприятностей с местными властями из-за реального пункта отправления груза.

Груз состоял из соевого масла, на которое санкции не распространяются, отмечает портал. Капитан провел двое суток под стражей и получил штраф в размере 4000 евро за подделку документов.