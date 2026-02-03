Нидерланды задержали капитана судна за сокрытие груза из России

ГААГА, 3 фев - РИА Новости. Капитан корабля, зашедшего в порт Схевенингена в Нидерландах, был задержан и оштрафован за подделку документов и сокрытие груза из России, на который не распространяются санкции, сообщил портал Nu.nl.
"Капитан в порту Схевенинген пытался скрыть тот факт, что он забрал груз из России", - пишет портал.
Моряк подделал официальные документы, указав там, что везет груз из Эстонии,
Сам он объяснил это тем, что боялся неприятностей с местными властями из-за реального пункта отправления груза.
Корабль под либерийским флагом, который зашел в порт Нидерландов, на самом деле следовал из Калининграда. Полиция, таможня и жандармерия проверили судно, когда оно 25 января остановилось в порту Схевенингена для установки нового якоря.
Груз состоял из соевого масла, на которое санкции не распространяются, отмечает портал. Капитан провел двое суток под стражей и получил штраф в размере 4000 евро за подделку документов.
