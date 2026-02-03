Рейтинг@Mail.ru
12:15 03.02.2026
СМИ: В Нидерландах начался суд над экс-сотрудником спецслужбы за шпионаж
в мире
марокко
нидерланды
марокко
нидерланды
в мире, марокко, нидерланды
В мире, Марокко, Нидерланды
СМИ: В Нидерландах начался суд над экс-сотрудником спецслужбы за шпионаж

NOS: Экс-сотрудника спецслужбы Нидерландов обвиняют в шпионаже в пользу Марокко

ГААГА, 3 фев - РИА Новости. В Нидерландах во вторник стартует судебный процесс по одному из самых масштабных дел о шпионаже в истории страны: бывшего сотрудника службы Национального координатора по борьбе с терроризмом и безопасности (NCTV) обвиняют в многолетней передаче секретных сведений марокканской разведке, передает телерадиокорпорация NOS.
"Бывший сотрудник NCTV, предположительно, годами передавал секретную информацию марокканской спецслужбе. Сегодня начинается судебный процесс над подозреваемым в шпионаже Абдеррахимом эль-М", - передает телеканал.
Сообщается, что подозреваемый много лет работал экспертом по салафизму и джихадизму и готовил аналитические отчеты для NCTV. По версии обвинения, параллельно он вел "двойную жизнь", используя доверие коллег для передачи больших массивов засекреченных данных иностранной разведке.
Расследование началось после предупреждения со стороны Службы общей разведки и безопасности (AIVD) в октябре 2023 года. Контрразведка установила, что подозреваемый распечатывал строго конфиденциальные документы на рабочем месте, забирал их домой, а затем вывозил в Марокко. Скрытая камера зафиксировала, как он пользовался пропуском коллеги для доступа к секретным материалам.
Мужчина был задержан в аэропорту "Схипхол" при попытке вылета в Марокко. При нем обнаружили USB-накопители с десятками документов, содержащих государственные тайны. Дома полиция нашла отсканированные копии рабочих материалов - всего более 900 секретных файлов.
По данным AIVD, как минимум с 2020 года он поддерживал контакт с руководителем контрразведки марокканских спецслужб. Среди переданных материалов, предположительно, были аналитические отчёты AIVD и военной разведки MIVD, включая информацию о деятельности марокканских спецслужб в Нидерландах, а также список телефонных номеров марокканских боевиков ИГ*.
Сам обвиняемый свою вину отрицает, утверждая, что никому не передавал государственные секреты. Однако прокуратура ссылается на переписку с сотрудниками марокканской разведки, где он использовал определенные кодовые слова. В качестве вознаграждения, как считают следователи, ему оплачивали поездки в Марокко.
* Запрещенная в РФ террористическая группировка.
