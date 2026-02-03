Нетаньяху призвал Уиткоффа не доверять обещаниям Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 фев - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху завершил встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и призвал американскую сторону не доверять "обещаниям" Тегерана, встреча состоялась на фоне риска эскалации вокруг Ирана, сообщила во вторник канцелярия Нетаньяху.