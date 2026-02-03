Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху призвал Уиткоффа не доверять обещаниям Ирана - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:39 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/netanyakhu-2072055884.html
Нетаньяху призвал Уиткоффа не доверять обещаниям Ирана
Нетаньяху призвал Уиткоффа не доверять обещаниям Ирана - РИА Новости, 03.02.2026
Нетаньяху призвал Уиткоффа не доверять обещаниям Ирана
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху завершил встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и призвал американскую сторону не доверять "обещаниям"... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T22:39:00+03:00
2026-02-03T22:39:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
биньямин нетаньяху
стив уиткофф
хамас
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051315605_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_2f1cf1232bae01a2906f9cea13dd943a.jpg
https://ria.ru/20260203/iran-2071879496.html
https://ria.ru/20260203/iran-2071984063.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051315605_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_d1bc197d60c1393cda855fcd92526e88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, сша, биньямин нетаньяху, стив уиткофф, хамас, мирный план сша по украине
В мире, Иран, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Стив Уиткофф, ХАМАС, Мирный план США по Украине
Нетаньяху призвал Уиткоффа не доверять обещаниям Ирана

Нетаньяху завершил встречу с Уиткоффом и призвал его не доверять обещаниям Ирана

© AP Photo / Nathan HowardПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Nathan Howard
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 фев - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху завершил встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и призвал американскую сторону не доверять "обещаниям" Тегерана, встреча состоялась на фоне риска эскалации вокруг Ирана, сообщила во вторник канцелярия Нетаньяху.
"Завершилась встреча премьера Биньямина Нетаньяху со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом. В преддверии поездки посланника Уиткоффа на встречу с представителем Ирана премьер-министр подчеркнул свою позицию: Иран раз за разом доказывал, что на его обещания нельзя полагаться", - говорится в сообщении канцелярии для прессы.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Иран готов свернуть ядерную программу в качестве уступки США, пишет NYT
Вчера, 10:54
В ходе встречи стороны также обсудили текущую ситуацию с урегулированием в секторе Газа.
"Премьер-министр повторил категорическое требование разоружения ХАМАС, демилитаризации сектора и полного достижения целей войны до начала восстановления сектора Газа. Премьер-министр разъяснил, что Палестинская администрация ни при каких обстоятельствах не будет участвовать в управлении сектором", - добавили в офисе Нетаньяху.
Ранее во вторник Уиткофф прибыл в Израиль для переговоров с премьером Биньямину Нетаньяху и руководством силового блока еврейского государства на фоне возможной эскалации вокруг Ирана. В понедельник израильский 13-й канал сообщал, что визит Уиткоффа станет продолжением усилий по координации между США и Израилем на фоне возможной подготовки американского удара по Ирану.
Иранский флаг в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Иран не будет обсуждать вопросы обороны на переговорах с США, пишет Reuters
Вчера, 16:20
 
В миреИранИзраильСШАБиньямин НетаньяхуСтив УиткоффХАМАСМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала