Новак оценил ситуацию с поставками российской нефти в Индию
Новак оценил ситуацию с поставками российской нефти в Индию - РИА Новости, 03.02.2026
Новак оценил ситуацию с поставками российской нефти в Индию
Российская нефть востребована, посмотрим, как будет складываться ситуация с ее поставками в Индию, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак,... РИА Новости, 03.02.2026
индия
россия
сша
александр новак
дональд трамп
нарендра моди
Новак оценил ситуацию с поставками российской нефти в Индию
Новак назвал российскую нефть востребованной