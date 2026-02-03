Рейтинг@Mail.ru
Новак оценил ситуацию с поставками российской нефти в Индию - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:33 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/neft-2071927449.html
Новак оценил ситуацию с поставками российской нефти в Индию
Новак оценил ситуацию с поставками российской нефти в Индию - РИА Новости, 03.02.2026
Новак оценил ситуацию с поставками российской нефти в Индию
Российская нефть востребована, посмотрим, как будет складываться ситуация с ее поставками в Индию, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак,... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T13:33:00+03:00
2026-02-03T13:33:00+03:00
индия
россия
сша
александр новак
дональд трамп
нарендра моди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024206739_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_02348bc9c0dcb0fbac8a40377e0faac0.jpg
https://ria.ru/20260203/peskov-2071912444.html
индия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024206739_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b568bdc4e726cfdd14b78d29d0467b1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, россия, сша, александр новак, дональд трамп, нарендра моди
Индия, Россия, США, Александр Новак, Дональд Трамп, Нарендра Моди
Новак оценил ситуацию с поставками российской нефти в Индию

Новак назвал российскую нефть востребованной

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Александр Новак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российская нефть востребована, посмотрим, как будет складываться ситуация с ее поставками в Индию, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя последние заявления президента США Дональда Трампа.
Трамп заявил в понедельник, что премьер Индии Нарендра Моди якобы согласился отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США, а также, возможно, начать поставлять нефть из Венесуэлы.
Отвечая на вопрос, ожидает ли Россия снижения поставок российской нефти в Индию на фоне этих заявлений, Новак сказал: "Только публичные заявления видим. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Но в целом наш энергетический ресурс востребован, мы это зачастую видим, предложение всегда найдет спрос, потому что баланс сохраняется".
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Россия отслеживает новости о закупках нефти Индией, заявил Песков
Вчера, 12:47
 
ИндияРоссияСШААлександр НовакДональд ТрампНарендра Моди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала