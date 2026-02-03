Рейтинг@Mail.ru
Ученые нашли новый способ поиска потенциально обитаемых планет
Наука
 
07:00 03.02.2026
Ученые нашли новый способ поиска потенциально обитаемых планет
Ученые нашли новый способ поиска потенциально обитаемых планет - РИА Новости, 03.02.2026
Ученые нашли новый способ поиска потенциально обитаемых планет
Новый способ оценивать условия для возникновения жизни на землеподобных планетах, нередко встречающихся вокруг самых распространенных звезд Галактики — красных... РИА Новости, 03.02.2026
Солнечная вспышка
Солнечная вспышка - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Getty Images / Bjorn Bakstad
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Новый способ оценивать условия для возникновения жизни на землеподобных планетах, нередко встречающихся вокруг самых распространенных звезд Галактики — красных карликов, разработали ученые ГАИШ МГУ в составе международного научного коллектива. Результаты исследования, поддержанного грантом РНФ, опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Вспышки на красных карликах (такие же, как на Солнце) возникают при возмущениях магнитных полей этих небесных тел, объяснили в Российском научном фонде (РНФ). Из-за этого звезды выбрасывают потоки энергии в течение нескольких минут или часов.
Космос - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Загадка белых карликов. Российские ученые объяснили малую массу звезд
12 июля 2023, 09:00
В отличие от солнцеподобных желтых карликов, красные карлики обладают в сотни раз более сильными магнитными полями, поэтому и мощность вспышек может быть выше, добавили в РНФ. Если такие звезды обладают повышенной активностью, то на окружающих их планетах мала вероятность возникновения жизни. Относительная "стабильность" магнитного поля красного карлика может, наоборот, указывать на обитаемость экзопланет, пояснили в фонде.
Ученые Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга (ГАИШ) МГУ совместно со специалистами из Франции и США предложили новый способ оценивать активность красных карликов, фиксируя каждую вспышку на звездах. Для этого исследователи создали каталог фотографий вспышек с учетом помех, создаваемых спутниками Земли, и другими дефектами изображений с телескопа.
Галактика питается газом - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Ученые заглянули в прошлое на 13 миллиардов лет
18 декабря 2025, 07:00
Фиксировать такие быстротечные события сложно, поскольку приходится анализировать очень большие объемы данных, которые собирают телескопы, подчеркнули в РНФ. Поэтому ученые привлекли методы машинного обучения для "просмотра" фотографий звездного неба и поиска изменившихся красных карликов.
"При использовании методов машинного обучения сначала необходимо обучить алгоритм — но реальных фотографий вспышек было недостаточно. Поэтому исследователи создали их искусственно: взяли реальные сигналы вспышек, зафиксированные космическим телескопом, и наложили их на данные о звездах в "спокойном" состоянии. Это позволило создать реалистичную обучающую выборку для тренировки алгоритма", — рассказали в РНФ.
© Фото предоставлено Анастасией ЛаврухинойАнастасия Лаврухина (Физфак МГУ)
Анастасия Лаврухина (Физфак МГУ) - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото предоставлено Анастасией Лаврухиной
Анастасия Лаврухина (Физфак МГУ)
С помощью нового подхода ученые установили, что более часто вспышки происходят на красных карликах спектрального класса M4, имеющих температуру около 3000 °C. У более горячих звезд M0 с температурой 3800 °C вспышки наблюдались в десятки и сотни раз реже. Также вспышечная активность уменьшалась с удаленностью красного карлика от плоскости Млечного Пути: чем дальше, тем возраст звезд больше, а магнитное поле звезды меньше, добавили в фонде.
Развитие эруптивного протуберанца 31 августа 2012 г. (3) - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Огонь вместо неба. Ученый рассказал, как и когда погаснет Солнце
5 июня 2023, 03:00
В дальнейшем ученые планируют целенаправленно искать вспышки в звездных скоплениях для улучшения понимания эволюции звезд и фиксирования наиболее стабильных красных карликов, прокомментировала лаборант ГАИШ МГУ Анастасия Лаврухина.
 
Анастасия Лаврухина
 
 
