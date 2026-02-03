Ученые нашли новый способ поиска потенциально обитаемых планет

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Новый способ оценивать условия для возникновения жизни на землеподобных планетах, нередко встречающихся вокруг самых распространенных звезд Галактики — красных карликов, разработали ученые ГАИШ МГУ в составе международного научного коллектива. Результаты исследования, Новый способ оценивать условия для возникновения жизни на землеподобных планетах, нередко встречающихся вокруг самых распространенных звезд Галактики — красных карликов, разработали ученые ГАИШ МГУ в составе международного научного коллектива. Результаты исследования, поддержанного грантом РНФ, опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Вспышки на красных карликах (такие же, как на Солнце) возникают при возмущениях магнитных полей этих небесных тел, объяснили в Российском научном фонде (РНФ). Из-за этого звезды выбрасывают потоки энергии в течение нескольких минут или часов.

В отличие от солнцеподобных желтых карликов, красные карлики обладают в сотни раз более сильными магнитными полями, поэтому и мощность вспышек может быть выше, добавили в РНФ. Если такие звезды обладают повышенной активностью, то на окружающих их планетах мала вероятность возникновения жизни. Относительная "стабильность" магнитного поля красного карлика может, наоборот, указывать на обитаемость экзопланет, пояснили в фонде.

Ученые Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга (ГАИШ) МГУ совместно со специалистами из Франции и США предложили новый способ оценивать активность красных карликов, фиксируя каждую вспышку на звездах. Для этого исследователи создали каталог фотографий вспышек с учетом помех, создаваемых спутниками Земли, и другими дефектами изображений с телескопа.

Фиксировать такие быстротечные события сложно, поскольку приходится анализировать очень большие объемы данных, которые собирают телескопы, подчеркнули в РНФ. Поэтому ученые привлекли методы машинного обучения для "просмотра" фотографий звездного неба и поиска изменившихся красных карликов.

"При использовании методов машинного обучения сначала необходимо обучить алгоритм — но реальных фотографий вспышек было недостаточно. Поэтому исследователи создали их искусственно: взяли реальные сигналы вспышек, зафиксированные космическим телескопом, и наложили их на данные о звездах в "спокойном" состоянии. Это позволило создать реалистичную обучающую выборку для тренировки алгоритма", — рассказали в РНФ.

© Фото предоставлено Анастасией Лаврухиной Анастасия Лаврухина (Физфак МГУ) © Фото предоставлено Анастасией Лаврухиной Анастасия Лаврухина (Физфак МГУ)

С помощью нового подхода ученые установили, что более часто вспышки происходят на красных карликах спектрального класса M4, имеющих температуру около 3000 °C. У более горячих звезд M0 с температурой 3800 °C вспышки наблюдались в десятки и сотни раз реже. Также вспышечная активность уменьшалась с удаленностью красного карлика от плоскости Млечного Пути: чем дальше, тем возраст звезд больше, а магнитное поле звезды меньше, добавили в фонде.