Не все страны НАТО хотят закупать оружие для Украины у США, заявил Рютте
16:23 03.02.2026 (обновлено: 16:54 03.02.2026)
Не все страны НАТО хотят закупать оружие для Украины у США, заявил Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте признал, что не все страны блока хотят участвовать в закупке оружия для Украины у США, "некоторые ничего не делают". РИА Новости, 03.02.2026
в мире
украина
сша
нато
мирный план сша по украине
марк рютте
в мире, украина, сша, нато, мирный план сша по украине, марк рютте
В мире, Украина, США, НАТО, Мирный план США по Украине, Марк Рютте
© REUTERS / Anatolii StepanovМарк Рютте во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве. 3 февраля 2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
Марк Рютте во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве. 3 февраля 2026
БРЮССЕЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте признал, что не все страны блока хотят участвовать в закупке оружия для Украины у США, "некоторые ничего не делают".
"В настоящее время две трети союзников участвуют в программе PURL. И вы правы, существует проблема распределения бремени. И в настоящий момент некоторые союзники делают очень многое. Многие союзники что-то делают, некоторые ничего не делают", - сказал он на пресс-конференции во время визита на Украину.
Флаг на здании посольства США в Братиславе, Словакия - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Политолог назвал статьи о планах США по Украине попыткой успокоить Киев
