https://ria.ru/20260203/nato-2071984998.html
Не все страны НАТО хотят закупать оружие для Украины у США, заявил Рютте
Не все страны НАТО хотят закупать оружие для Украины у США, заявил Рютте - РИА Новости, 03.02.2026
Не все страны НАТО хотят закупать оружие для Украины у США, заявил Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте признал, что не все страны блока хотят участвовать в закупке оружия для Украины у США, "некоторые ничего не делают". РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T16:23:00+03:00
2026-02-03T16:23:00+03:00
2026-02-03T16:54:00+03:00
в мире
украина
сша
нато
мирный план сша по украине
марк рютте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071992764_0:275:3072:2003_1920x0_80_0_0_0e8901ebd1d439483adab3aa270536c8.jpg
https://ria.ru/20260203/politolog-2071884979.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071992764_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_8bd8eacd63a79bf282463f3bcbcecd0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, нато, мирный план сша по украине, марк рютте
В мире, Украина, США, НАТО, Мирный план США по Украине, Марк Рютте
Не все страны НАТО хотят закупать оружие для Украины у США, заявил Рютте
Рютте признал, что не все страны НАТО хотят закупать оружие для Украины у США