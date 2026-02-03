Солдаты НАТО в Арктике пожаловались на проблемы с оружием, пишут СМИ

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Солдаты НАТО, размещенные в арктической зоне, жалуются на трудности с использованием оружия в холода, которое из-за морозов и отпотевания быстро приходит в негодность, пишет издание Business Insider со ссылкой на военнослужащих НАТО, проходящих подготовку северной Лапландии.
"Среди многочисленных трудностей, с которыми сталкиваются солдаты НАТО в суровых арктических условиях, находится возможность замерзания оружия, которая делает их наиболее уязвимыми", - пишет издание.
Отмечается, что на специальном месячном курсе по выживанию в северных условиях для 20 солдат НАТО инструкторам необходимо учить их поддерживать оружие в сухом и рабочем состоянии, а также не оставлять его за пределами палатки, так как в реальных условиях его могут украсть.
Финская военнослужащая Лаура Ляхдекорпи также рассказала изданию, что стрельба из холодного оружия - "непростая задача", поскольку из-за толстых перчаток ей неудобно стрелять, но когда она снимает их, у нее мерзнут руки.
