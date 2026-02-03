Солдаты НАТО в Арктике пожаловались на проблемы с оружием, пишут СМИ

Отмечается, что на специальном месячном курсе по выживанию в северных условиях для 20 солдат НАТО инструкторам необходимо учить их поддерживать оружие в сухом и рабочем состоянии, а также не оставлять его за пределами палатки, так как в реальных условиях его могут украсть.