Солдаты НАТО в Арктике пожаловались на проблемы с оружием, пишут СМИ
15:13 03.02.2026
Солдаты НАТО в Арктике пожаловались на проблемы с оружием, пишут СМИ
Солдаты НАТО в Арктике пожаловались на проблемы с оружием, пишут СМИ

BI: у солдат НАТО в Арктике возникли проблемы с оружием из-за морозов

© Фото : NATOВоеннослужащие Вооруженных сил Норвегии во время совместных учений НАТО
Военнослужащие Вооруженных сил Норвегии во время совместных учений НАТО - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : NATO
Военнослужащие Вооруженных сил Норвегии во время совместных учений НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Солдаты НАТО, размещенные в арктической зоне, жалуются на трудности с использованием оружия в холода, которое из-за морозов и отпотевания быстро приходит в негодность, пишет издание Business Insider со ссылкой на военнослужащих НАТО, проходящих подготовку северной Лапландии.
"Среди многочисленных трудностей, с которыми сталкиваются солдаты НАТО в суровых арктических условиях, находится возможность замерзания оружия, которая делает их наиболее уязвимыми", - пишет издание.
Отмечается, что на специальном месячном курсе по выживанию в северных условиях для 20 солдат НАТО инструкторам необходимо учить их поддерживать оружие в сухом и рабочем состоянии, а также не оставлять его за пределами палатки, так как в реальных условиях его могут украсть.
Финская военнослужащая Лаура Ляхдекорпи также рассказала изданию, что стрельба из холодного оружия - "непростая задача", поскольку из-за толстых перчаток ей неудобно стрелять, но когда она снимает их, у нее мерзнут руки.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
СМИ сообщили о ранней стадии обсуждения операции НАТО в Арктике
31 января, 15:12
 
