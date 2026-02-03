В Красноярском крае задержали девочку, напавшую на сверстницу с ножом

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В Красноярском крае школьница напала с ножом на сверстницу, ее задержали, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка СК России.
"Четырнадцатилетняя учащаяся одной из школ Кодинска после конфликта с учителем причинила ножом телесное повреждение сверстнице. <...> Задержана, выполняются необходимые следственные действия", — говорится в заявлении.
Пострадавшую доставили в больницу, оказали необходимую помощь и отпустили домой. Ее жизни ничего не угрожает.
По данным главка МВД, изначально семиклассница пыталась ранить преподавательницу, но ей помешали одноклассники.
Девочка из полной семьи, на профилактическом учете не состоит.
Возбуждены два уголовных дела. На месте работают следователи.