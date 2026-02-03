В Красноярском крае задержали девочку, напавшую на сверстницу с ножом

Кабинет в школе в Кодинске, где девочка напала с ножом на сверстницу

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В Красноярском крае школьница напала с ножом на сверстницу, ее задержали, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка СК России.

"Четырнадцатилетняя учащаяся одной из школ Кодинска после конфликта с учителем причинила ножом телесное повреждение сверстнице. <...> Задержана, выполняются необходимые следственные действия", — говорится в заявлении.

Пострадавшую доставили в больницу, оказали необходимую помощь и отпустили домой. Ее жизни ничего не угрожает.

По данным главка МВД, изначально семиклассница пыталась ранить преподавательницу, но ей помешали одноклассники.

Девочка из полной семьи, на профилактическом учете не состоит.