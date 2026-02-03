Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае задержали девочку, напавшую на сверстницу с ножом - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 03.02.2026 (обновлено: 16:45 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/napadenie-2071949148.html
В Красноярском крае задержали девочку, напавшую на сверстницу с ножом
В Красноярском крае задержали девочку, напавшую на сверстницу с ножом - РИА Новости, 03.02.2026
В Красноярском крае задержали девочку, напавшую на сверстницу с ножом
В Красноярском крае школьница напала с ножом на сверстницу, ее задержали, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка СК России. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T14:44:00+03:00
2026-02-03T16:45:00+03:00
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
кодинск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071972404_4:0:1197:671_1920x0_80_0_0_058491906acc9b357787c6694b15604a.jpg
https://ria.ru/20260203/prokuratura-2071980020.html
красноярский край
кодинск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071972404_153:0:1048:671_1920x0_80_0_0_14d88565ab382092f25db7c620a13a4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, кодинск, россия
Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Кодинск, Россия
В Красноярском крае задержали девочку, напавшую на сверстницу с ножом

В красноярском Кодинске задержали девочку, напавшую на сверстницу с ножом

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramКабинет в школе в Кодинске, где девочка напала с ножом на сверстницу
Кабинет в школе в Кодинске, где девочка напала с ножом на сверстницу - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Кабинет в школе в Кодинске, где девочка напала с ножом на сверстницу
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В Красноярском крае школьница напала с ножом на сверстницу, ее задержали, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка СК России.
"Четырнадцатилетняя учащаяся одной из школ Кодинска после конфликта с учителем причинила ножом телесное повреждение сверстнице. <...> Задержана, выполняются необходимые следственные действия", — говорится в заявлении.
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramВ Красноярском крае девочка напала с ножом на сверстницу
В Красноярском крае девочка напала с ножом на сверстницу
В Красноярском крае девочка напала с ножом на сверстницу
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
1 из 2
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramВ Красноярском крае девочка напала с ножом на сверстницу
В Красноярском крае девочка напала с ножом на сверстницу
В Красноярском крае девочка напала с ножом на сверстницу
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
2 из 2
В Красноярском крае девочка напала с ножом на сверстницу
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
1 из 2
В Красноярском крае девочка напала с ножом на сверстницу
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
2 из 2
Пострадавшую доставили в больницу, оказали необходимую помощь и отпустили домой. Ее жизни ничего не угрожает.
По данным главка МВД, изначально семиклассница пыталась ранить преподавательницу, но ей помешали одноклассники.
Девочка из полной семьи, на профилактическом учете не состоит.
Возбуждены два уголовных дела. На месте работают следователи.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Прокуратура назвала возможную причину конфликта в школе в Красноярском крае
Вчера, 16:04
 
Красноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияКодинскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала