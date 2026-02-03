В Мьянме россиянку освободили из мошеннического call-центра

"В такую активность была в том числе вовлечена гражданка Российской Федерации Мадина Д., которая прибыла в Таиланд по приглашению "работодателя", после чего была насильственно перемещена в Мьянму и задействована в противоправной деятельности в нелегальном call-центре", — добавили дипломаты.