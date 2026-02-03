Рейтинг@Mail.ru
В Мьянме россиянку освободили из мошеннического call-центра
11:48 03.02.2026 (обновлено: 13:45 03.02.2026)
В Мьянме россиянку освободили из мошеннического call-центра
В Мьянме россиянку освободили из мошеннического call-центра - РИА Новости, 03.02.2026
В Мьянме россиянку освободили из мошеннического call-центра
Гражданку России вызволили из мошеннического call-центра в Мьянме у границы с Таиландом, сообщается в Telegram-канале посольства в Бангкоке. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T11:48:00+03:00
2026-02-03T13:45:00+03:00
в мире
таиланд
мьянма
россия
в мире, таиланд, мьянма, россия
В мире, Таиланд, Мьянма, Россия
В Мьянме россиянку освободили из мошеннического call-центра

Посольство РФ: россиянку освободили из мошеннического call-центра в Мьянме

© Посольство России в Таиланде/TelegramГражданка России, освобожденная из мошеннического колл-центра, расположенного на пограничной с Таиландом территории Мьянмы
Гражданка России, освобожденная из мошеннического колл-центра, расположенного на пограничной с Таиландом территории Мьянмы - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Посольство России в Таиланде/Telegram
Гражданка России, освобожденная из мошеннического колл-центра, расположенного на пограничной с Таиландом территории Мьянмы
БАНГКОК, 3 фев — РИА Новости. Гражданку России вызволили из мошеннического call-центра в Мьянме у границы с Таиландом, сообщается в Telegram-канале посольства в Бангкоке.
"Посольство Российской Федерации в Королевстве Таиланд информирует об очередном факте успешного освобождения гражданки России, ранее незаконно удерживаемой на территории Мьянмы", — говорится в публикации.
22 октября 2025, 07:18
Эксперт рассказал, как россиян могут заманивать в рабство за границей
Эксперт рассказал, как россиян могут заманивать в рабство за границей
22 октября 2025, 07:18
Дипломаты уточнили, что это стало результатом скоординированных действий посольства, таиландских и мьянманских полицейских, МИД Таиланда и посольства Мьянмы в Бангкоке. Мадину Д. отправили в миграционный центр в городе Мьявади, а сегодня ее передали на таиландскую сторону. Вскоре она вылетит из Бангкока на родину.
Посольство отмечает, что в странах Юго-Восточной Азии действует транснациональная мошенническая сеть, которая вербует иностранцев, в том числе россиян, обещая им работу в Таиланде. После "онлайн-собеседования" этих людей приглашали в Бангкок, а затем нелегально вывозили в Мьянму.
"В такую активность была в том числе вовлечена гражданка Российской Федерации Мадина Д., которая прибыла в Таиланд по приглашению "работодателя", после чего была насильственно перемещена в Мьянму и задействована в противоправной деятельности в нелегальном call-центре", — добавили дипломаты.
15 октября 2025, 16:38
Бывшую участницу "Голоса" убили и продали на органы, сообщили СМИ
Бывшую участницу "Голоса" убили и продали на органы, сообщили СМИ
15 октября 2025, 16:38
Посольство опубликовало в Telegram видео с таиландской стороны пункта пропуска на границе с Мьянмой. На записи заведующий консульским отделом дипмиссии Илья Ильин коротко рассказал об освобождении Мадины Д., а сама она поблагодарила всех участников операции по ее освобождению.
В середине декабря официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала, что дипломаты сотрудничают с правоохранительными органами Мьянмы для освобождения россиян из мошеннических call-центров.
В начале прошлого года мьянманские силовики вместе с коллегами из Китая и Таиланда провели масштабную операцию в округе Мьявади, освободив более десяти тысяч подневольных работников из разных стран. Большинство из них были китайцами, но там оказались и трое россиян. Еще четверых освободили позже. По информации СМИ, в рабстве могут удерживаться и другие граждане России, их ищут.
22 января, 17:30
Захарова оценила ситуацию с похищением россиян в странах Юго-Восточной Азии
Захарова оценила ситуацию с похищением россиян в странах Юго-Восточной Азии
22 января, 17:30
 
