15:36 03.02.2026 (обновлено: 15:46 03.02.2026)
Пострадавшую от нападения школьницы в Красноярском крае отпустили домой
Пострадавшую от нападения школьницы в Красноярском крае отпустили домой
Пострадавшую от нападения школьницы в Красноярском крае отпустили домой

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramВ Красноярском крае девочка напала с ножом на сверстницу
В Красноярском крае девочка напала с ножом на сверстницу
КРАСНОЯРСК, 3 фев – РИА Новости. Девочка, пострадавшая от нападения школьницы после конфликта с учителем в школе в Кодинске Красноярского края, была отпущена домой после получения медицинской помощи, сообщает краевой главк МВД.
"Пострадавшей была оказана квалифицированная медицинская помощь, после чего она была отпущена", - говорится в сообщении.
Во вторник в ГСУ СК по Красноярскому краю и республике Хакасия сообщили, что в школе в Кодинске Красноярского края девочка после конфликта с учителем напала с ножом на сверстницу. По данному факту возбуждено два уголовных дела.
