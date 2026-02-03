Рейтинг@Mail.ru
В мурманских военных городках отключат электроснабжение для ремонта ЛЭП - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:37 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/murmansk-2072060374.html
В мурманских военных городках отключат электроснабжение для ремонта ЛЭП
В мурманских военных городках отключат электроснабжение для ремонта ЛЭП - РИА Новости, 03.02.2026
В мурманских военных городках отключат электроснабжение для ремонта ЛЭП
Города и поселки на западном берегу Кольского залива в Мурманской области, в том числе военные гарнизоны, отключат на ночь со вторника на среду для ремонта на... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T23:37:00+03:00
2026-02-03T23:37:00+03:00
происшествия
кольский залив
мурманская область
гаджиево
андрей чибис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156382/69/1563826920_0:110:3251:1938_1920x0_80_0_0_a938bc12cbc6cb57ccf3d15ee7a0d181.jpg
https://ria.ru/20260124/vosstanovlenie-2070048439.html
кольский залив
мурманская область
гаджиево
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156382/69/1563826920_260:0:2989:2047_1920x0_80_0_0_e7a852a6ea08337bad111152ea189c26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кольский залив, мурманская область, гаджиево, андрей чибис
Происшествия, Кольский залив, Мурманская область, Гаджиево, Андрей Чибис
В мурманских военных городках отключат электроснабжение для ремонта ЛЭП

Мурманские военные городки отключат от электроснабжения на ночь для ремонта ЛЭП

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 3 фев - РИА Новости. Города и поселки на западном берегу Кольского залива в Мурманской области, в том числе военные гарнизоны, отключат на ночь со вторника на среду для ремонта на ЛЭП, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Глава региона сообщил, что на заседании оперативного штаба обсудили ситуацию с электроснабжением западного берега Кольского залива.
«
"По информации "Россетей Северо-Запад", сегодня (во вторник - ред.) с 00.00 часов и до утра на территории Гаджиево, Видяево, Заозерска, Снежногорска и Ура-Губы запланировано отключение электроэнергии в связи с ремонтом линий электропередач", - сообщил Чибис в своем Telegram-канале.
Он отметил, что это необходимо, чтобы избежать серьёзной аварийной ситуации и полного отключения.
Заснеженные опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Губернатор Мурманской области рассказал о ситуации с энергоснабжением
24 января, 11:28
 
ПроисшествияКольский заливМурманская областьГаджиевоАндрей Чибис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала