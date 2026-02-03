В мурманских военных городках отключат электроснабжение для ремонта ЛЭП

МУРМАНСК, 3 фев - РИА Новости. Города и поселки на западном берегу Кольского залива в Мурманской области, в том числе военные гарнизоны, отключат на ночь со вторника на среду для ремонта на ЛЭП, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.