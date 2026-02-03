https://ria.ru/20260203/murashko-2072043069.html
Мурашко оказал первую помощь пострадавшему в ДТП в Подмосковье
Мурашко оказал первую помощь пострадавшему в ДТП в Подмосковье
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оказал помощь пострадавшему в ДТП в Московской области, у попавшего в аварию были серьезные травмы, сообщил РИА... РИА Новости, 03.02.2026
Мурашко оказал первую помощь пострадавшему в ДТП в Подмосковье
