Мурашко оказал первую помощь пострадавшему в ДТП в Подмосковье

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оказал помощь пострадавшему в ДТП в Московской области, у попавшего в аварию были серьезные травмы, сообщил РИА Новости помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.