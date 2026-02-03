Рейтинг@Mail.ru
Мурашко оказал первую помощь пострадавшему в ДТП в Подмосковье - РИА Новости, 03.02.2026
20:58 03.02.2026
Мурашко оказал первую помощь пострадавшему в ДТП в Подмосковье
Мурашко оказал первую помощь пострадавшему в ДТП в Подмосковье - РИА Новости, 03.02.2026
Мурашко оказал первую помощь пострадавшему в ДТП в Подмосковье
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оказал помощь пострадавшему в ДТП в Московской области, у попавшего в аварию были серьезные травмы, сообщил РИА... РИА Новости, 03.02.2026
здоровье - общество, московская область (подмосковье), россия, михаил мурашко, алексей кузнецов
Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Михаил Мурашко, Алексей Кузнецов
Мурашко оказал первую помощь пострадавшему в ДТП в Подмосковье

РИА Новости: Мурашко оказал помощь серьезно пострадавшему в ДТП в Подмосковье

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оказал помощь пострадавшему в ДТП в Московской области, у попавшего в аварию были серьезные травмы, сообщил РИА Новости помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
Ранее Telegram-канал SHOT писал, что Мурашко спас пострадавшего в ходе ДТП на Минском шоссе в Подмосковье. Водитель остановился на обочине из-за поломки машины, а в него на огромной скорости въехал другой автомобиль. Министр в это время ехал на работу, он остановился, оказал первую помощь, вколол пострадавшему обезболивающее и вызвал бригаду скорой, которая госпитализировала пострадавшего под личным сопровождением главы Минздрава.
«
"Министр - врач по образованию. Пострадавший в ДТП получил серьезные травмы и нуждался в помощи, он ее оказал", - рассказал Кузнецов.
Здоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)РоссияМихаил МурашкоАлексей Кузнецов
 
 
