В Москве со стрельбой задержали подозреваемого в похищении в Пензе

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Полицейские со стрельбой задержали на Рублевском шоссе в Москве подозреваемого в похищении мужчины в Пензе, его сообщник ликвидирован, заложник убит, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.