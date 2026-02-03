Рейтинг@Mail.ru
В Москве со стрельбой задержали подозреваемого в похищении в Пензе
23:27 03.02.2026
В Москве со стрельбой задержали подозреваемого в похищении в Пензе
В Москве со стрельбой задержали подозреваемого в похищении в Пензе
Полицейские со стрельбой задержали на Рублевском шоссе в Москве подозреваемого в похищении мужчины в Пензе, его сообщник ликвидирован, заложник убит, сообщила... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T23:27:00+03:00
2026-02-03T23:27:00+03:00
происшествия
россия
рублевское шоссе
москва
ирина волк
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
рублевское шоссе
москва
происшествия, россия, рублевское шоссе, москва, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Рублевское шоссе, Москва, Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Москве со стрельбой задержали подозреваемого в похищении в Пензе

В Москве со стрельбой задержали подозреваемого в похищении мужчины в Пензе

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Полицейские со стрельбой задержали на Рублевском шоссе в Москве подозреваемого в похищении мужчины в Пензе, его сообщник ликвидирован, заложник убит, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Она отметила, что во вторник, 3 февраля, сотрудники ГУУР МВД России и УМВД России по Пензенской области при поддержке сотрудников Росгвардии проводили в одном из домов на Рублевском шоссе в Москве задержание двоих подозреваемых в похищении мужчины 29 января в Пензе.
"По информации, полученной оперативниками, впоследствии заложник был убит. При задержании злоумышленники оказали вооруженное сопротивление, в связи с чем полицейские в соответствии с Федеральным законом "О полиции" применили табельное оружие. В результате один из подозреваемых получил смертельные ранения", - написала она в Telegram-канале.
Волк добавила, что второй подозреваемый задержан и доставляется в следственные органы.
Полицейские устанавливают другие эпизоды преступной деятельности фигурантов на территории нескольких субъектов России.
В Петербурге задержали семерых подозреваемых в похищении людей
13 декабря 2025, 15:56
 
