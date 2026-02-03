В Москве со стрельбой задержали подозреваемого в похищении в Пензе

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Полицейские со стрельбой задержали на Рублевском шоссе в Москве подозреваемого в похищении мужчины в Пензе, его сообщник ликвидирован, заложник убит, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Она отметила, что во вторник, 3 февраля, сотрудники ГУУР МВД России и УМВД России по Пензенской области при поддержке сотрудников Росгвардии проводили в одном из домов на Рублевском шоссе в Москве задержание двоих подозреваемых в похищении мужчины 29 января в Пензе.
"По информации, полученной оперативниками, впоследствии заложник был убит. При задержании злоумышленники оказали вооруженное сопротивление, в связи с чем полицейские в соответствии с Федеральным законом "О полиции" применили табельное оружие. В результате один из подозреваемых получил смертельные ранения", - написала она в Telegram-канале.
Волк добавила, что второй подозреваемый задержан и доставляется в следственные органы.
Полицейские устанавливают другие эпизоды преступной деятельности фигурантов на территории нескольких субъектов России.
