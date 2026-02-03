https://ria.ru/20260203/moskva-2072041068.html
Система отопления в Москве работает на повышенных параметрах из-за холодов
Система отопления в Москве работает на повышенных параметрах из-за холодов - РИА Новости, 03.02.2026
Система отопления в Москве работает на повышенных параметрах из-за холодов
Специалисты комплекса городского хозяйства поддерживают повышенную температуру в системе отопления в связи с похолоданием, сообщил заммэра столицы по вопросам...
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
Система отопления в Москве работает на повышенных параметрах из-за холодов
В Москве поддерживают повышенную температуру в системе отопления из-за холодов
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства поддерживают повышенную температуру в системе отопления в связи с похолоданием, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе сохранится морозная погода, ночные температуры будут опускаться ниже минус 20 градусов. В связи с этим система теплоснабжения работает на повышенных параметрах, чтобы обеспечить комфортное пребывание жителей в квартирах", - отметил Бирюков.
Заммэра напомнил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха.
"Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Быстрое повышение и понижение температуры теплоносителя невозможно из-за естественной инерционности системы теплоснабжения. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме, на основании показателей погодных датчиков и систем диспетчеризации, расположенных в том числе на тепловых пунктах.