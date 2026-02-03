Синоптик предупредила о похолодании в Москве в ночь на среду

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В Москве в ночь на среду температура может опуститься до минус 26 градусов, в столичном регионе возможно понижение до минус 28, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Предстоящей ночью мы ждем, что в Москве разброс по температуре будет значительный. И он будет, в принципе, очень похож на то, что мы пережили прошедшей ночью, потому что условия такие же: сохраняются такие же антициклоны, погода более-менее штилевая, без осадков. Поэтому предполагаем, что преобладающая минимальная температура будет в пределах минус 20 - минус 22 градусов", - рассказала Позднякова

Синоптик отметила, что в центре Москвы может быть минус 16 - минус 18 градусов, а на окраинах столицы и в районе МГУ температура может опуститься до минус 24 - минус 26 градусов.