Синоптик предупредила о похолодании в Москве в ночь на среду
Синоптик предупредила о похолодании в Москве в ночь на среду
В Москве в ночь на среду температура может опуститься до минус 26 градусов, в столичном регионе возможно понижение до минус 28
Синоптик предупредила о похолодании в Москве в ночь на среду

Позднякова: температура в Москве ночью может опуститься до минус 26 градусов

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В Москве в ночь на среду температура может опуститься до минус 26 градусов, в столичном регионе возможно понижение до минус 28, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Предстоящей ночью мы ждем, что в Москве разброс по температуре будет значительный. И он будет, в принципе, очень похож на то, что мы пережили прошедшей ночью, потому что условия такие же: сохраняются такие же антициклоны, погода более-менее штилевая, без осадков. Поэтому предполагаем, что преобладающая минимальная температура будет в пределах минус 20 - минус 22 градусов", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что в центре Москвы может быть минус 16 - минус 18 градусов, а на окраинах столицы и в районе МГУ температура может опуститься до минус 24 - минус 26 градусов.
"Район МГУ находится высоко, а Бутово находится в низине - и там, и там возможно такое понижение температуры. По области возможно до минус 28 градусов", - заключила Позднякова.
